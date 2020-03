Romero se reunió con Marchi en Agremiados para suspender el partido de Copa Argentina Crédito: Captura de TV

La postura ya quedó más que definida: los jugadores no quieren seguir jugando al fútbol. Y mientras hoy terminará la primera fecha de la Copa de la Superliga, posiblemente mañana se concrete el primer partido suspendido. Tanto el plantel de Independiente como el de Villa Mitre de Bahía Blanca le comunicaron a Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) la voluntad de suspender el juego de mañana por la primera ronda de la Copa Argentina .

Durante el mediodía de hoy, Silvio Romero, capitán de Independiente, se acercó hasta la sede de Agremiados para mantener una charla con Sergio Marchi, titular del gremio, y expresarle la decisión de los jugadores de Independiente. "La decisión de suspender el fútbol debemos tomarla entre todos, es el momento para apoyarse más que nunca. Pero nosotros mañana jugamos Copa Argentina con Villa Mitre que desde el sábado está en un hotel con muchos turistas y extranjeros. El riesgo es más alto de lo normal y queremos ver la chance de postergar el partido", destacó Romero en diálogo con TyC Sports.

"Nosotros tenemos una reunión pactada para el miércoles con el gremio y justo tenemos el partido el martes. La postura es no jugar, más que nada por la exposición que vamos a tener. Villa Mitre tampoco quiere jugar porque hace cuatro días que está en contacto con gente que no estaba en el país. Ya le pedimos la suspensión a Agremiados y a la tarde nos confirman. Es poco probable que se juegue", agregó el goleador del Rojo de Avellaneda.

Mientras los dirigentes continúan defendiendo la decisión de continuar, el duelo de Copa Argentina es el primero en el que ambos equipos comparten la decisión de pedir la postergación. Así lo comunicó también Agustín Cocciarini, capitán de Villa Mitre, en TyC Sports.

"Se está viviendo un momento difícil y no nos tenemos que exponer. Se ha parado todo el mundo y lo mejor es no jugar. Hablamos ayer con Romero porque nosotros jugamos en San Luis el viernes por el torneo y nos vinimos directo, por lo que desde el sábado estamos en Buenos Aires con mucha incertidumbre. Así que llegamos a un acuerdo para no jugar y no exponernos. Lo mejor sería postergarlo a futuro", destacó el volante del equipo que actualmente milita en el Torneo Federal A.

¿Qué dijo Marchi al respecto? "Vamos a respetar la decisión de los futbolistas. Hemos hablado con el 90% de los futbolistas entre ayer y hoy. El miércoles a las seis de la tarde vamos a tener una reunión para definirlo. Hay que esperar, no podemos adelantar nada. En toda situación de pandemia hay que tomar decisiones grupales y en conjunto y no salidas individualistas", destacó el titular de Agremiados.

Con las posturas ya expuestas, hoy los jugadores de ambos planteles se encuentran a la expectativa de lo que sucederá. El miércoles habrá una reunión clave en Agremiados entre los capitanes de los equipos de la primera división. Pero mañana podría darse el primer partido postergado por el coronavirus en la Argentina.