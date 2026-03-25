Independiente vs. Atenas, por la Copa Argentina 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El cotejo correspondiente a la primera ronda se disputará el próximo viernes a las 17 en el estadio Norberto Tomaghello de Defensa y Justicia
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Necesitado de resultados favorables, Independiente debutará en la Copa Argentina 2026 el próximo viernes frente a Atenas de Río Cuarto, por la primera ronda. El cotejo está programado a las 17 en el estadio Norberto Tomaghello de Defensa y Justicia y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de TyC Sports Play, canal que se puede sintonizar en Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
En la previa al encuentro que arbitrará Fernando Espinoza, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el Rojo con una cuota máxima de 1.24 contra 9.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del Griego. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 6.33.
El conjunto de la Liga Profesional, dirigido por Gustavo Quinteros, atraviesa un presente adverso y necesita imponerse para, sobre todo, evitar entrar en una crisis justo antes del clásico ante Racing, programado para el sábado 4 de abril. En el Torneo Apertura acumula tres cotejos sin victorias con un empate y dos derrotas en fila y se ubica octavo en el Grupo A con 14 puntos producto de tres triunfos, cinco igualdades y tres caídas.
El elenco cordobés, por su parte, milita en el Federal A y debutó en el certamen el fin de semana pasado con un triunfo sobre Cipolletti como local 3 a 1 por la zona C. Nunca antes participó de la Etapa Final de la Copa Argentina porque siempre lo hizo en las instancias preliminares y su última aparición fue hace 12 años.
Quien se imponga en el cruce avanzará a 16avos de final y esperará por Unión de Santa Fe o Agropecuario de Carlos Casares, cuyo encuentro será el martes 31 de marzo.
Fixture y resultados de la primera ronda de la Copa Argentina 2026
- San Lorenzo 5-0 Deportivo Rincón.
- Deportivo Riestra 1-0 Deportivo Maipú.
- Newell’s vs. Acassuso - Domingo 29 de marzo.
- Gimnasia de La Plata vs. Camioneros - Miércoles 8 de abril.
- Banfield vs. Real Pilar - Miércoles 25 de marzo.
- Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán - Martes 7 de abril.
- Godoy Cruz 0-1 Deportivo Morón.
- Argentinos Juniors (5) 1-1 (6) Midland.
- Racing vs. San Martín de Formosa - Sábado 28 de marzo.
- Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever - Miércoles 1° de abril.
- Central Córdoba (4) 2-2 (5) Gimnasia de Jujuy.
- Belgrano de Córdoba vs. Atlético Rafaela - Viernes 27 de marzo.
- Vélez vs. Armenio - Martes 7 de abril.
- Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta - Martes 7 de abril.
- Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez - Miércoles 8 de abril.
- Boca Juniors 2-0 Gimnasia de Chivilcoy.
- River Plate 1-0 Ciudad de Bolívar.
- Aldosivi de Mar del Plata 3-0 San Miguel.
- Independiente Rivadavia de Mendoza 2-0 Estudiantes de Buenos Aires.
- Tigre 2-0 Claypole.
- Talleres 2-0 Argentino de Merlo.
- Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas - Miércoles 25 de marzo.
- Unión de Santa Fe vs. Agropecuario - Martes 31 de marzo.
- Independiente vs. Atenas - Viernes 27 de marzo.
- Platense 1-0 Argentino de Monte Maíz.
- San Martín de San Juan 2-0 Deportivo Madryn.
- Instituto de Córdoba vs. Atlanta - Miércoles 1° de abril.
- Lanús 4-1 Sarmiento de La Banda.
- Estudiantes de La Plata 4-0 Ituzaingó.
- Rosario Central 2-0 Sportivo Belgrano.
- Barracas Central (4) 2-2 (3) Temperley.
- Huracán vs. Olimpo de Bahía Blanca - Domingo 29 de marzo.
Cruces confirmados de los 16avos de final de la Copa Argentina 2026
- San Lorenzo vs. Deportivo Riestra.
- Morón vs. Midland.
- River Plate vs. Aldosivi de Mar del Plata.
- Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Tigre.
- Platense vs. San Martín de San Juan.
- Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central.
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