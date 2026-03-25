Argentina vs. Mauritania, por un amistoso de fecha FIFA: día, horario, TV y cómo ver online

La selección argentina afrontará este viernes su primer partido en el año del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y no será la Finalissima vs. España sino un amistoso vs. Mauritania en la Bombonera. El encuentro está programado para las 20.15 (horario argentino) y se transmitirá en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play, TyC Sports Play y Mi Telefé.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.02 contra 100.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 19.0.

La selección argentina prepara el encuentro ante los mauritanos y el que tendrá posteriormente, el martes 31 de marzo, frente a Zambia. Se trata de los dos rivales de muy poca jerarquía que consiguió la entidad presidida por Claudio Tapia tras cancelarse la gira por Medio Oriente a raíz del conflicto bélico en la región. El estadio elegido para ambos partidos fue la Bombonera de Buenos Aires.

En relación al primer partido, teniendo en cuenta la calidad del rival que tendrá enfrente -es el 115° del ranking FIFA-, para el cuerpo técnico argentino son más importantes las prácticas que el partido en sí. Es la última vez que estarán cara a cara con los futbolistas antes de definir la lista de convocados a la Copa del Mundo, para la que hay que presentar una nómina preliminar el 11 de mayo con un máximo de 35 nombres y luego ser recortada a 26 el 1° de junio.

La selección argentina concentra y entrena en el predio de Ezeiza antes de jugar con Mauritana y Zambia Prensa AFA

Hay unos 20 jugadores que tienen su boleto asegurado a Estados Unidos-México-Canadá 2026. No obstante, hay quienes se juegan gran parte de su inclusión en la cita ecuménica en esta ventana de partidos y fueron citados. Se trata del arquero Juan Musso, Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi, Marcos Acuña, Máximo Perrone, Franco Matantuono, Valentín Barco, José López, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli. Otros, no están y deberán descollar en sus clubes en la recta final de la temporada 2025-2026 de Europa para ganarse un lugar.

Convocados de la selección argentina para enfrentar a Mauritania

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa).

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Juan Musso (Atlético Madrid).

Defensores

Nahuel Molina (Atlético Madrid).

Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham).

Lucas Martínez Quarta (River Plate).

Marcos Senesi (Bournemouth).

Nicolás Otamendi (Benfica).

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata).

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon).

Gabriel Rojas (Racing Club).

Marcos Acuña (River Plate).

Agustín Giay (Palmeiras).

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors).

Máximo Perrone (Como).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Enzo Fernández (Chelsea).

Valentín Barco (Racing Estrasburgo).

Rodrigo De Paul (Inter Miami).

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Nico Paz (Como).

Franco Mastantuono (Real Madrid).

Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami).

Gianluca Prestianni (Benfica).

Nicolás González (Atlético Madrid).

Giuliano Simeone (Atlético Madrid).

Thiago Almada (Atlético Madrid).

José López (Palmeiras).

Julián Álvarez (Atlético Madrid).

Joaquín Panichelli (Racing Estrasburgo).

#SelecciónMayor El equipo de Lionel Scaloni completó su primer entrenamiento en Ezeiza 💪🏻



¡Vamos Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/JUgpEAKJ0F — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 24, 2026

Si algo tuvo la AFA desde que la Argentina fue campeón del mundo en Qatar 2022 es congruencia para organizar amistosos ante rivales muy débiles. Mauritania, y luego Zambia, están en la misma línea de una lista de oponentes de la que son excepciones Ecuador y Australia.

Para los africanos enfrentar a la albiceleste y en la Bombonera es todo un acontecimiento. El equipo es dirigido por el español Aritz López Garai y su última presentación oficial fue el 25 de noviembre pasado con derrota ante Kuwait 2 a 0 por la clasificación a la Copa Árabe. Arrastra una racha de seis partidos sin victorias, con tres derrotas y tres empates, y su último triunfo se remonta al 5 de septiembre de 2025 2-0 frente a Togo, como local, por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Más allá de esa victoria, en el certamen clasificatorio de África el seleccionado mauritano integró el Grupo B junto a Senegal, República Democrática del Congo, Sudán, Togo y Sudán del Sur y se ubicó en la penúltima posición con siete puntos en 10 encuentros.

En su plantel se destacan los jugadores Said Imigene, defensor de Leganés; Oumar Ngom, mediocampista de Lecce de Italia; y el delantero Aboubakary Koita, que juega en AEK de Grecia. Su jugador más valioso es Lamine Ba, nacido en Francia pero nacionalizado mauritano, que juega en la segunda de Polonia, con un valor de 600.000 euros, aproximadamente (según Transfermarkt).

La selección de Mauritania se ubica 115° en el ranking mundial de la FIFA

Sin importar la calidad del rival, la selección argentina utilizará el amistoso ante Mauritania para volver a jugar oficialmente tras los partidos de noviembre por Eliminatorias y, además, empezar a despedirse del público de cara a lo que será el intento de la defensa del título en el Mundial 2026. De hecho, los hinchas albicelestes agotaron las entradas disponibles en pocas horas y se espera un marzo festivo en la Bombonera, donde después para del partido se anunció un show de fuegos artificiales y actuaciones de Pablo Lescano y Mala Fama.