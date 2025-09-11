Independiente vs. Banfield, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Independiente y Banfield se enfrentan este sábado en un partido interzonal correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Será el reencuentro del Rojo con sus hinchas tras el escándalo ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana y, a su vez, luego de confirmarse su eliminación de dicho certamen. El encuentro está programado para las 16.45 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, con arbitraje de Andrés Gariano y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El equipo dirigido por Julio Vaccari se encuentra en un momento de crisis. Deportiva e institucional. En el plano local está último en el Grupo B con apenas tres puntos y viene de empatar 0 a 0 con Instituto de Córdoba, resultado con el que se mantiene como uno de los dos clubes sin triunfos en lo que va del certamen (el otro es Aldosivi). Además, recientemente fue sancionado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por los incidentes ante la ‘U’ de Chile el pasado 20 de agosto: fue eliminado del torneo, deberá jugar varios partidos internacionales a puertas cerras y también pagar una multa.

Independiente necesita recuperar las alegrías con urgencia; este sábado vuelve a su estadio Walter Manuel Cortina

El Taladro, por su parte, se ubica en el octavo puesto de la zona A, en zona de clasificación a octavos de final, con un total de 10 unidades, producto de tres victorias, un empate y tres derrotas. En la última jornada venció a Tigre por la mínima diferencia como local con un gol de Mauro Méndez. De la mano de Pedro Troglio, intentará cosechar la mayor cantidad de puntos posibles en lo que resta del año para evitar el descenso a la Primera Nacional (está 27° en la tabla de promedios y 24° en la anual).

Independiente vs. Banfield: todo lo que hay que saber

Fecha 8 del Torneo Clausura 2025.

Día : Sábado 13 de septiembre.

: Sábado 13 de septiembre. Hora : 16.45.

: 16.45. Estadio : Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.

: Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. Árbitro: Andrés Gariano.

Independiente vs. Banfield: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 16.45 en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.75 contra los 5.69 que se repagan por un hipotético triunfo de Banfield. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.36.