Racing vs. San Lorenzo, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Racing y San Lorenzo se enfrentan este viernes en un partido interzonal correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Es el único clásico que se disputará este fin de semana en la Primera División del fútbol argentino. El encuentro está programado para las 19 en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje de Ariel Penel y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

La Academia, que viene de perder 3 a 2 con Unión de Santa Fe como local, necesita levantar la cabeza con urgencia. En lo que va del certamen no logró estar a la altura, por lo que se ubica en el penúltimo lugar del Grupo A con apenas cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y cinco derrotas. El Ciclón, por su parte, está cuarto en la zona B con 12 unidades (tres triunfos, tres igualdades y una caída). En la última jornada empató 0 a 0 con Huracán en una nueva edición del “Clásico de Barrio más grande del mundo”.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 3 de marzo de este año, por la octava fecha del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo se quedó con la victoria por 3 a 2 con un doblete de Malcom Braida y un tanto de Jaime Peralta González (Facundo Mura y Adrián ‘Rocky’ Balboa convirtieron los goles de Racing). El antecedente más reciente en Avellaneda es del 9 de febrero del año pasado, en el marco de la Copa de la Liga: fue victoria 4 a 1 de la Academia.

Racing vs. San Lorenzo: todo lo que hay que saber

Fecha 8 del Torneo Clausura 2025.

Día : Viernes 12 de septiembre.

: Viernes 12 de septiembre. Hora : 19.

: 19. Estadio : Cilindro de Avellaneda.

: Cilindro de Avellaneda. Árbitro: Ariel Penel.

Racing vs. San Lorenzo: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 19 en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.96 contra los 4.80 que se repagan por un hipotético triunfo de San Lorenzo. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.15.