Independiente vs. River, en vivo, por el Torneo Clausura
En Avellaneda se disputa el clásico con un debut en cada equipo
PT, 18' Los dos se anulan
Ninguno impone condiciones, presión de un lado y del otro. Hay quedan ahogadas las intenciones de los dos. El desarrollo es deslucido.
PT, 20 Santiago Montiel, una luz
Por la derecha, Santiago Montiel es uno de los pocos que abre una vía de ataque. Le da trabajo a Acuña. Independiente necesita acompañarlo más.
PT, 10' Parejo trabado
El partido no se abre, mucha disputa en el medio campo. A los dos les cuesta construir juego y ser precisos. Se corre más de lo que se piensa.
PT 4' Galarza, remate y amarilla
Primer remate al arco de River, a través del paraguayo Galarza; se va desviado; en la acción siguiente, uno de los refuerzos recién llegados fue amonestado por un pisotón.
PT, 2' Llegó Independiente
Santiago Montiel hace un quiebre de cintura ante Acuña y envía un centro pasado que no llega a conectar con comodidad Zabala en su proyección; Lencina le había perdido el paso.
Primos y rivales
Los primos Gonzalo y Santiago Montiel pueden establecer un duelo individual, uno como lateral derecho y el otro en la función de extremo por la izquierda. Sin embargo, de arranque, Santiago se ubicó sobre la derecha, Abaldo de centro-delantero y Mazzanti sobre la izquierda. Los dos Montiel se formaron en las inferiores de River. Santiago fue negociado en su momento por razones disciplinarias.
El abrazo de Gallardo y Vaccari en la previa de Independiente vs. River 🫂#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Ark2HjfjOG— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 9, 2025
Abaldo llegó el miércoles y hoy debuta
El miércoles se incorporó a Independiente el último refuerzo, el delantero Matías Abaldo, que el año pasado jugó en Gimnasia y a principios de 2025 regresó a Defensor Sporting por un caso de salud mental, derivado de un período de inactividad por una lesión y la necesidad de estar cerca de su familia. El delantero se incorporó a préstamo y esta tarde jugará por Ávalos, que irá al banco. Otra variante de peso que introduce Vaccari es la inclusión de Fernández Cedrés por Marcone, que estará entre los suplentes.
Los once del Rojo: Rey; Vera, Lomónaco, Freire y Zabala; Loyola, Fernández Cedrés y Cabral; Mazzanti, Abaldo y Montiel.
Los once del Rojo: Rey; Vera, Lomónaco, Freire y Zabala; Loyola, Fernández Cedrés y Cabral; Mazzanti, Abaldo y Montiel.
La sorpresa de Gallardo en la formación
Fiel a su estilo, Marcelo Gallardo dispuso una formación con una variante que no estaba en las especulaciones periodísticas. Debutará el zaguero central Lautaro Rivero, de 21 años, que se formó en el club y viene de un préstamo en Central Córdoba (Santiago del Estero), donde disputó 30 partidos (dos goles). Sale del equipo Paulo Díaz. El resto de la alineación es la misma que comenzó frente a San Martín (T) por la Copa Argentina.
La formación de River: Armani; Montiel, Pezzella, Rivero y Acuña; Castaño, Enzo Pérez y Galarza; Lencina, Borja y Colidio.
La formación de River: Armani; Montiel, Pezzella, Rivero y Acuña; Castaño, Enzo Pérez y Galarza; Lencina, Borja y Colidio.
Un clásico con mucho en juego
Con actualidades opuestas en el Torneo Clausura, Independiente y River disputan, desde las 18.30, en el Libertadores de América Ricardo Bochini, un clásico que en la consideración histórica del fútbol argentino es señalado como el mejor jugado. El partido es televisado por TNT Premium.
Para arrimarse a ese concepto, Independiente necesitará cambiar la imagen que dejó en este segundo semestre, con el último puesto en el Clausura (un empate y dos derrotas) y la eliminación en la Copa Argentina. El director técnico Vaccari, mientras deja traslucir cierto malestar por la conformación del plantel, se hace responsable por este momento que tiene preocupados a los hinchas. La semana del Rojo también tendrá el miércoles un examen internacional con la ida de local ante Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
River viene de golear a San Martín de Tucumán por la Copa Argentina y esta semana le tocará en su gran objetivo de la temporada, la Copa Libertadores, con el cotejo que el jueves disputará en Asunción frente a Libertad, en la ida de los octavos de final.
