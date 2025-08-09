Independiente vs. River, en vivo, por el Torneo Clausura

El miércoles se incorporó a Independiente el último refuerzo, el delantero Matías Abaldo, que el año pasado jugó en Gimnasia y a principios de 2025 regresó a Defensor Sporting por un caso de salud mental, derivado de un período de inactividad por una lesión y la necesidad de estar cerca de su familia. El delantero se incorporó a préstamo y esta tarde jugará por Ávalos, que irá al banco. Otra variante de peso que introduce Vaccari es la inclusión de Fernández Cedrés por Marcone, que estará entre los suplentes.

Los once del Rojo: Rey; Vera, Lomónaco, Freire y Zabala; Loyola, Fernández Cedrés y Cabral; Mazzanti, Abaldo y Montiel.