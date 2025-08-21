Independiente vs. U. de Chile: así quedó el estadio luego de los incidentes y los destrozos
Imágenes elocuentes muestran los daños que sufrió el estadio Libertadores de América
- 2 minutos de lectura'
Luego de lo que fue una noche repleta de violencia en el duelo desquite entre Independiente y Universidad de Chile, el sector que ocuparon los simpatizantes chilenos quedó totalmente arrasado. Los destrozos, en la infraestructura de la tribuna Pavoni Alta, donde estaban los hinchas trasandinos, se dieron en el marco de los incidentes que terminaron con la suspensión del encuentro, que estaba 1 a 1, cuando se jugaban dos minutos del segundo tiempo.
Desde mucho antes de que comenzara el partido, a las 21.30, los hinchas de la U comenzaron a arrojar todo tipo de objetos hacia la parte baja, donde había simpatizantes locales.
Todo lo que era tirado desde la tribuna alta formaba parte de todos elementos que se encontraban en esa tribuna: partes de inodoros que fueron rotos, chapas, maderas, caños y también las butacas.
Además, se observó luminaria dañada y arrojada al piso. Incluso, destrozaron el kiosco que está ubicado en ese sector del estadio con heladeras.
Todo, en medio de una llamativa ausencia de personal de seguridad privada, que a simple vista se contaba en una decena, muy poco para los 3500 hinchas chilenos que coparon esa tribuna.
