Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Independiente vs. Universidad de Chile: se suspendió el partido por incidentes entre los hinchas
1 minuto de lectura
El juego corría en la cancha de Independiente, pero el clima estaba muy pesado en las tribunas. Y en un momento, a los 2 minutos de un segundo tiempo que pareció no iba a empezar porque las cosas ya estaban mal, aparecieron espectadores en el campo de juego. Federico Mancuello trató de contenerlos, pero había gente cortada que quería que se parara con el fútbol. El Rojo y Universidad de Chile estaban 1-1 en Avellaneda por la Copa Sudamericana, pero a esa altura se miraba más lo que pasaba en las gradas que sobre el césped. Y el partido, finalmente, fue detenido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera.
¿Qué sucedió? Los simpatizantes chilenos, que cubrían toda una bandeja en una cabecera, habían arrojado hacia abajo pedazos de mampostería, escobas y partes de sanitarios. Y abajo había hinchas de Independiente, sin contención. La situación fue agravándose, los espectadores de la popular baja se abrieron y el hueco fue agrandándose, pero ya era tarde: había personas lastimadas.
Noticia en desarrollo
