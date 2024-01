escuchar

Días convulsionados se vivieron en Independiente en los primeros días del año. A la renuncia del vicepresidente Juan Marconi se le sumó el escándalo que no le permitió realizar la pretemporada en los Estados Unidos. El plantel estaba a punto de embarcar, pero se desencadenó un problema de la logística. El club, de inmediato le apuntó a la organización a través de un comunicado. Carlos Tevez, entrenador del equipo, habló este mediodía y dejó en claro lo que sucedió: “Estafaron a Independiente”. Además, el DT se refirió a lo que le dijo a Santiago López, la joya del Rojo, quien se diferenció de los casos de Claudio Echeverri, en River y Valentín Barco, en Boca.

El escándalo de la pretemporada sucedió en las últimas horas del martes 2 de enero, a punto de que la delegación del Rojo se subiera al avión. El contratiempo apareció sobre la hora y la comisión directiva advirtió que la pretemporada en Miami quedó descartada, cuando el entrenador Carlos Tevez ya tenía todo planificado. “Nuestra institución ha sido víctima de un incumplimiento comercial por parte de la empresa organizadora Black & White INC, la cual no resolvió cuestiones fundamentales como el traslado, el alojamiento, la logística y los amistosos que el primer equipo debía disputar, tal como se había comprometido”, decía el comunicado que de inmediato sacó la CD del Rey de Copas.

Carlos Tevez durante la pretemporada de Independiente @Independiente

Además, continuó: “Esta decisión nos genera un perjuicio económico y la imposibilidad de continuar con el posicionamiento de nuestra marca a nivel internacional. Por lo tanto, se iniciará una demanda legal a la empresa White & Black INC por daños y perjuicios e incumplimiento del contrato correspondiente”. Y fue Carlos Tevez quien este mediodía, ante los micrófonos de TyC Sports, se encargó de aclarar lo que pasó: “Se habla de una empresa que estafó, pero esa empresa es conocida, la gente que trabaja ahí, trabaja para la Liga Profesional, no es cualquier empresa, tenemos que llevar ese punto. Es gente que estafó a Independiente, que trabaja en la liga y los vemos domingo a domingo, es grave lo que nos pasó”, reveló el DT.

Luego, explicó cómo él y su grupo de futbolistas asimiló lo sucedido: “Que nos haya pasado eso fue como recibir seis piñas, pero al otro día estábamos trabajando y los muchachos se levantaron, empezaron a entrenarse como si la pretemporada fuera en Miami, Fuerte Apache, donde quieras. Y eso hace el carácter del equipo. En estos 15 días que estamos trabajando están a la altura y estoy contento”. La resolución del tema fue inmediata y el Rojo lleva a cabo la pretemporada en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA, en Ezeiza: “Agradezco a Chiqui Tapia que rápidamente nos puso el predio de AFA a nuestra disposición”, dijo el exfutbolista.

Los futbolistas del Rojo realizando la pretemporada en el predio Lionel Andrés Messi, de Ezeiza @Independiente

Además, su equipo se va a armando. Más allá de que este miércoles cayó derrotado ante Melgar, de Perú, en los dos duelos amistosos (1 a 0 y 2-1) disputados en el estadio Libertadores de América - Ricardo Bochini, Tevez está muy conforme con los refuerzos que llegaron: “Estoy contento porque nos adelantamos muchísimo al mercado de pases, nos falta un central y un lateral, entonces estamos buscando esas dos opciones, pero estoy contento con los refuerzos que me trajeron. Es muy difícil en este fútbol empezar a entrenarse con los refuerzos que uno pidió, no nos podemos quejar”. Vale destacar que el club presentó al ecuatoriano Jhonny Quiñonez, que fue adquirido por 1 millón de dólares por el 50% del pase y un contrato de tres años. Se suma a las llegadas de Gabriel Ávalos, Adrián Sporle, Ignacio Maestro Puch y Alex Luna.

Tevez también se refirió a la situación que rodea a la joya del equipo, Santiago López. teniendo en cuenta lo que sucedió en River con Claudio Echeverri y a Boca con Valentín Barco, juveniles que decidieron no renovar en sus equipos y ser transferidos por el valor de su cláusula. Tevez contó lo que habló con López: “Le dije a Santi que se tenía que hacer responsable él. Yo no lo podía aconsejar siendo entrenador de Independiente de corazón. Si fuera egoísta le diría: ‘Quedate y vamos a tratar de que juegues’. Es su primera pretemporada y yo no lo había visto entrenándose con nosotros. Le comenté que me tenía que demostrar para jugar en la primera de Independiente. Le dije: ‘Tenés que poner los huevos vos, que nadie te maneje el futuro. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tu representante, ni Independiente, ni yo. Es tu futuro y vos tenés que decidir’. Al otro día vino y dijo que que se quería quedar. Me parece que es lo más sano para él”, expresó.

Santiago López, la joya de Independiente @Independiente

