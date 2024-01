escuchar

Suele pasar. Y cada vez más seguido, lamentablemente. En el universo del fútbol mundial existen cientos de transferencias de jugadores, tanto ventas como préstamos, que no terminan de la mejor manera. Al tiempo, muchas entidades no pueden asumir la inversión estimada; básicamente, no pagan lo previsto y suelen ser inhibidos. Y vuelve a ocurrir, como si se tratara de un círculo perverso.

En ese sentido, la FIFA publicó una interesante plataforma de ámbitos legales, en la que incluyó a cinco clubes argentinos. Y la revelación resultó todo un impacto.

La grave crisis que afecta al país hace que la situación económica de los clubes sea muy complicada. Más allá de manejos poco transparentes, las entidades de nuestro medio suelen dar pérdidas. Grandes y chicos. Y cuando asumen nuevas autoridades, se sorprenden con la magnitud de la herencia recibida. Las deudas se acumulan, de generación en generación.

La publicación hace foco en el fútbol argentino. Lo desnuda. Independiente y San Lorenzo integran la nómina de cinco clubes argentinos junto a Banfield, Unión de Santa Fe y Central Córdoba de Santiago del Estero en la nueva plataforma lanzada por la FIFA para consultar sobre clubes inhibidos por deudas de contratos o transferencias en el fútbol.

En el caso de los dos grandes, la herramienta digital aclara que la sanción reglamentaria estará vigente “hasta que sea levantada” la infracción económica de origen.

Al estar inhibido, el club afectado queda imposibilitado para inscribir nuevos jugadores, con lo cual no pondrán ser utilizados los refuerzos conseguidos en el presente mercado hasta que se regularice la situación de cada uno.

“La prohibición de inscribir jugadores, contemplada en la estructura jurídica de la FIFA, forma parte de las medidas disciplinarias que las instancias legales del organismo rector del fútbol mundial o el Tribunal del Fútbol tienen facultad para imponer a los clubes”, aclara la FIFA en su comunicación.

“Las entidades a las que se imponga dicha prohibición no podrán inscribir a ningún futbolista, ni en el ámbito nacional ni en el internacional, ya sea amateur o profesional, durante todo el periodo de vigencia de la medida. Por lo tanto, tan solo podrán volver a inscribir nuevos jugadores cuando se haya cumplido íntegramente la sanción o la administración de la FIFA la levante”, abundó.

La nueva plataforma digital de la FIFA, que tiene como objetivo “fomentar las transparencia en el fútbol”, se actualiza periódicamente con los nuevos clubes sancionados.

El principal objetivo de la plataforma es proporcionar a los grupos de interés, entre los que figuran medios, jugadores y clubes, así como el público en general, una lista de todas las entidades sobre las que pesa este veto. Para consultarla basta con visitar legal.fifa.com.

