Indonesia vs. Omán, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se llevará a cabo este viernes 5 de junio a las 10.00 h en el estadio Gelora Bung Karno Stadium, ubicado en la ciudad de Jakarta.

El presente de ambos seleccionados

Ambos equipos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir sus actuaciones recientes tras caer en sus últimos encuentros. Indonesia viene de perder ante Bulgaria por 1-0, mientras que el conjunto de Omán arriba al duelo luego de su derrota por 2-0 frente a Costa de Marfil.

Antecedentes y contexto estadístico

El enfrentamiento de este viernes en Jakarta servirá como una prueba clave para medir el rendimiento de ambas selecciones en el marco de la temporada 2025. Aunque los resultados previos no fueron favorables para ninguno de los dos bandos, el choque en el Gelora Bung Karno representa una oportunidad de ajuste táctico antes de los desafíos oficiales del calendario.

El objetivo del encuentro

Este amistoso internacional busca que ambos conjuntos logren recuperar la confianza competitiva tras los reveses sufridos. Para Indonesia, ser local en Jakarta es un factor a favor para buscar un resultado positivo, mientras que Omán intentará fortalecer su estructura colectiva en condición de visitante frente a un estadio que promete ser un escenario exigente.