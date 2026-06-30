Inglaterra vs. Congo RD por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Inglaterra y Congo RD en la jornada 4 del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Inglaterra y Congo RD correspondiente al Mundial 2026 se jugará este miércoles 1 de julio a las 13.00 h en el Atlanta Stadium, ubicado en la ciudad de Atlanta, Georgia.
El momento de los equipos
Inglaterra llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 2-0 frente a Panamá en su presentación anterior. Por su parte, Congo RD también arriba con confianza luego de imponerse ante Uzbekistán por un marcador de 3-1 en su último encuentro disputado.
Números que anticipan el duelo
Ambos seleccionados llegan a esta cuarta jornada con rachas positivas, reflejadas en sus recientes triunfos. El rendimiento ofensivo de los dos equipos ha sido determinante en sus resultados previos, logrando marcar múltiples goles y mantener solidez en sus respectivas líneas.
Lo que está en juego
El enfrentamiento es fundamental para las aspiraciones de ambos conjuntos en el certamen. Tras haber triunfado en sus respectivos duelos anteriores, tanto Inglaterra como Congo RD buscan sumar de a tres para consolidar su posición y avanzar con paso firme en la fase de grupos del Mundial 2026.
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