"Cuidado, eh": la advertencia de Iniesta al lateral que tenía que marcar a Messi

Con el fútbol detenido y todas las ligas sin acción, siguen sumándose anécdotas de la exitosa y brillante carrera que logró construir Lionel Messi .

Un ex compañero de La Pulga en Barcelona habló de cómo fue el primer entrenamiento del argentino con el primer equipo y reveló el diálogo que mantuvo con Andrés Iniesta , otra leyenda blaugrana , en ese momento.

"Cuando Messi salió del equipo B, Frank Rijkaard lo puso junto a nosotros en un 11 contra 11 en campo reducido. Él estaba entre los suplentes y yo era titular. Iniesta me lo señaló y me preguntó si lo conocía. Le dije que no y me advirtió: Cuidado, eh ", contó Juliano Belletti , exlateral derecho brasileño, sobre ese día.

Belletti reconoció que hizo caso omiso a la advertencia del español y que le respondió que no tenía por qué preocuparse porque el carrilero estaba en su "mejor momento".

"En la primera pelota que recibió Messi, ya pensé: '¡Maldición, es un atrevido este chico!' ¡Tenía 16 años! Luego, cuando me preparé para marcarlo y robarle la pelota, él ya había pasado y anotado el gol ", agregó el brasileño.

"Siempre tuvo mucha personalidad, además de ser un tipo muy competitivo. Los chicos que salen de la cantera del Barsa , ya tienen cierta confianza. Pero él estaba muy por encima de eso", añadió sobre el trasandino.

Belletti también puntualizó la vital injerencia que tuvieron los brasileños para que Messi se sintiera cómodo, porque era un joven muy introvertido.

" Él es un tipo introvertido y eso nunca cambiará . Ronaldinho y Sylvinho advirtieron eso y decidieron darle confianza. Lo llevaron al vestuario y lo hicieron sentir cómodo en ese ambiente. Un vestuario como el de Barcelona intimida a cualquiera, pero los brasileños lo vieron y lo llevaron. Siempre jugaron con él, le hablaron y lo cargaron, pero en el buen sentido. Y Messi lo reconoce, se puede ver porque siempre lo dice en las entrevistas. Esta aceptación de los brasileños ayudó mucho", concluyó.

