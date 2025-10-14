Insólito: una rata se metió al campo de juego durante el partido de Bélgica y Courtois la quiso agarrar pero se le escapó

La selección de Bélgica le ganó 4 a 2 a Gales de visitante por la sexta fecha de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026, se afianzó en la punta del grupo J y ya olfatea la máxima competición de países, sin embargo, el partido fue detenido unos minutos por un insólito motivo: una rata entró al campo de juego y corrió por el medio de los jugadores. El arquero Thibaut Courtois intentó agarrar al roedor con los guantes pero no pudo y, finalmente, el delantero Brennan Johnson lo ahuyentó y se fue.

El incidente que retrasó la actividad ocurrió al minuto 65, cuando Bélgica ganaba 2 a 1 y el partido estaba detenido para que un futbolista sea atendido en el terreno de juego. En ese momento, una rata se metió al campo desde atrás del arco de Courtois y se dirigió hacia el centro. El arquero se acercó -en un momento en el que el animal se quedó quieto- e intentó agarrarlo para sacarlo, pero el roedor se escapó.

La rata se fue hasta la mitad de la cancha y el delantero galés Johnson, apurado por continuar con el partido para rescatar al menos un empate, la encarriló y la llevó hasta el lateral. Mientras el animal se retiraba, el público aplaudía y el jugador que estaba tendido en el campo de juego terminaba de ser atendido.

El momento en el que una rata se metió a la cancha y Courtois intentó agarrarla

Después de unos minutos, el partido continuó y Bélgica consiguió la victoria. A falta de un cuarto de hora para el final, Kevin De Bruyne metió un gol de penal -su segundo en el encuentro- y extendió la ventaja. Al 89, Nathan Broadhead descontó para Galés e ilusionó con un empate, pero a los 90 Leandro Trossard anotó y selló la victoria por 4 a 2.

En el apretado grupo J, los Diablos Rojos son líderes con 14 puntos, en seis partidos disputados, y son perseguidos por Macedonia del Norte, que tiene 13 unidades en siete encuentros y no pasó del empate este lunes contra Kazajistán, que apenas tiene siete puntos.

Pese a la derrota, Gales sigue con vida gracias a sus 10 puntos, pero debe ganar sus tres encuentros restantes y esperar un paso en falso de belgas y macedonios para lograr el billete directo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En el grupo también está Liechtenstein, que está último y no pudo rescatar ni un punto.

Con información de AP y AFP.