Insólito: una rata se metió al campo de juego durante el partido de Bélgica y Courtois la quiso agarrar pero se le escapó
Ocurrió mientras el encuentro estaba detenido por una atención a un jugador; el incidente demoró la actividad durante unos minutos
- 3 minutos de lectura'
La selección de Bélgica le ganó 4 a 2 a Gales de visitante por la sexta fecha de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026, se afianzó en la punta del grupo J y ya olfatea la máxima competición de países, sin embargo, el partido fue detenido unos minutos por un insólito motivo: una rata entró al campo de juego y corrió por el medio de los jugadores. El arquero Thibaut Courtois intentó agarrar al roedor con los guantes pero no pudo y, finalmente, el delantero Brennan Johnson lo ahuyentó y se fue.
El incidente que retrasó la actividad ocurrió al minuto 65, cuando Bélgica ganaba 2 a 1 y el partido estaba detenido para que un futbolista sea atendido en el terreno de juego. En ese momento, una rata se metió al campo desde atrás del arco de Courtois y se dirigió hacia el centro. El arquero se acercó -en un momento en el que el animal se quedó quieto- e intentó agarrarlo para sacarlo, pero el roedor se escapó.
La rata se fue hasta la mitad de la cancha y el delantero galés Johnson, apurado por continuar con el partido para rescatar al menos un empate, la encarriló y la llevó hasta el lateral. Mientras el animal se retiraba, el público aplaudía y el jugador que estaba tendido en el campo de juego terminaba de ser atendido.
Después de unos minutos, el partido continuó y Bélgica consiguió la victoria. A falta de un cuarto de hora para el final, Kevin De Bruyne metió un gol de penal -su segundo en el encuentro- y extendió la ventaja. Al 89, Nathan Broadhead descontó para Galés e ilusionó con un empate, pero a los 90 Leandro Trossard anotó y selló la victoria por 4 a 2.
En el apretado grupo J, los Diablos Rojos son líderes con 14 puntos, en seis partidos disputados, y son perseguidos por Macedonia del Norte, que tiene 13 unidades en siete encuentros y no pasó del empate este lunes contra Kazajistán, que apenas tiene siete puntos.
Pese a la derrota, Gales sigue con vida gracias a sus 10 puntos, pero debe ganar sus tres encuentros restantes y esperar un paso en falso de belgas y macedonios para lograr el billete directo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En el grupo también está Liechtenstein, que está último y no pudo rescatar ni un punto.
Con información de AP y AFP.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Bélgica
La Suricata. El aeropuerto de Lieja prueba con robots para patrullar su terreno
Volantazo. Protagonizó un éxito de Cris Morena, pero un día lo dejó todo, se mudó a Bélgica y se abocó a la espiritualidad
Tiene 25 años. El hijo de una modelo podría convertirse en príncipe: el hermano del rey de Bélgica reconoció que es el padre
- 1
Entre la selección argentina e Inter Miami: Messi y la AFA, en un desprolijo juego a dos bandas
- 2
Sarmiento dio el golpe en el Monumental, ganó 1-0 y profundizó la crisis de River
- 3
Sin lugar en Boca, Sergio Romero podría seguir su carrera en Argentinos
- 4
La debacle de River pasó de la escala de los silbidos a los fuertes insultos