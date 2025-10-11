Tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, en vivo: así se juega la fecha 12

La fecha 12 del Torneo Clausura 2025 se juega desde este viernes 10 de octubre hasta el próximo lunes 13 con platos no tan fuertes, pero sí de mucho atractivo como Vélez vs. Rosario Central, Banfield vs. Racing, River vs. Sarmiento e Independiente vs. Lanús. El encuentro de Barracas Central vs. Boca Juniors fue postergado a raíz del fallecimiento del DT xeneize, Miguel Ángel Russo, el miércoles. Las tablas de cada grupo y todos los detalles de los partido están disponibles en canchallena.com.

Para este campeonato, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2026.

Independiente, que todavía no pudo ganar, intentará empezar a hacerlo, cuando se enfrente a Lanús Marcos Brindicci

La temporada inició en el primer semestre con el Torneo Apertura 2025, que tuvo el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos certámenes (sin contar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a la Libertadores y Sudamericana del año que viene, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en 2023, 2024 y 2025.

Cronograma y resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025

Viernes 10 de octubre

San Lorenzo 0-1 San Martín de San Juan.

Defensa y Justicia 1-0 Argentinos Juniors.

Central Córdoba 3-1 Unión.

Newell’s 1-1 Tigre.

Sábado 11 de octubre

Postergado: Barracas Central vs. Boca Juniors.

16: Gimnasia vs. Talleres.

18: Banfield vs. Racing.

22.15: Belgrano vs. Estudiantes.

22.15: Vélez vs. Rosario Central.

Domingo 12 de octubre

14.30: Aldosivi vs. Huracán.

16.45: Instituto vs. Atlético Tucumán.

16.45: Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz.

19.15: River Plate vs. Sarmiento.

21.15: Independiente vs. Lanús.

Lunes 13 de octubre

18.30: Platense vs. Deportivo Riestra.

Así se juega la fecha 13