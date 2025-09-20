Inter Miami, con Lionel Messi, se enfrenta a DC United, por la MLS

Inter Miami se mide con DC United en busca de sumar puntos para asegurar su presencia en la postemporada. Una victoria los clasificaría a los playoffs y sería la primera vez en toda la historia que el equipo de la Florida consiga el pasaje a las instancias decisivas de la MLS Cup en dos años consecutivos: en 2024 fue eliminado por Atlanta United en octavos de final.

Los dirigidos por Javier Mascherano vienen de una gran victoria ante Seattle en la semana (3-1) y tratarán de conseguir el segundo éxito consecutivo que le permita escalar posiciones en la tabla de la Conferencia Este, donde se ubican en el sexto puesto. Se trata de una gran oportunidad para los de camiseta rosa, puesto que el United, rival de esta noche en Fort Lauderdale, ocupa el penúltimo puesto y está lejos de los lugares de playoffs.

Lionel Messi, que negocia una renovación plurianual con el equipo, es titular luego de su gran partido ante Seattle, en el que dio una asistencia y anotó un gol. También están desde el arranque Rodrigo De Paul, Oscar Ustari, Gonzalo Luján, Marcelo Weigandt y Tadeo Allende, además de los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba.