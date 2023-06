Inter Miami presentó de manera oficial a Lionel Messi como nuevo jugador del equipo

escuchar

Ya todas las dudas quedaron despejadas y Lionel Messi jugará en Inter Miami, equipo estadounidense que milita en la MLS. Luego de que el argentino confirme a través de una entrevista hecha a la TV española, la franquicia de Florida de inmediato posteó un video con una presentación oficial, aunque todavía, no se lo ve al capitán de la selección argentina con la casaca de su futuro equipo.

Con un video que dura 32 segundos, Inter Miami esclareció la llegada de Messi. Las imágenes que se ven son con titulares de diarios franceses que anunciaban que el argentino no seguiría en PSG. También con tuits de diferentes periodistas y medios de comunicación de todo el mundo que anticipaban su futuro en Barcelona y hasta en el fútbol árabe. Pero en el final, un grafiti de color rosa sobre una pared negra que dice “M S sí” , con la misma letra M que el escudo tiene por la ciudad de Miami, confirma cuál será el destino del 10.

Lionel Messi necesitaba dejar atrás los días lúgubres de París y ahora apuesta por una nueva aventura en la MLS: finalmente encontró en Inter Miami, la casa de David Beckham, un lugar para sentirse a gusto, respetado, querido y sin las histerias de PSG ni los celos de Barcelona. Este miércoles, el capitán de la selección argentina anunció oficialmente dónde seguirá su carrera: “Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”, dijo en una entrevista publicada por el diario catalán Mundo Deportivo. Messi tendrá participación en el paquete accionario del conjunto de la liga de los Estados Unidos.

Algunas horas después de su anuncio en aquella entrevista, fue la propia liga la que anunció de forma oficial su arribo a Estados Unidos, a falta de la firma de su contrato: “Estamos encantados por la declaración de Lionel Messi sobre su intención de unirse a Inter Miami y a la Major League Soccer este verano. Aunque aún falta trabajo para finalizar un acuerdo formal, estamos ansiosos por darle la bienvenida a uno de los más grandes jugadores de fútbol de todos los tiempos a nuestra liga”, reza el comunicado en sus canales oficiales de redes sociales.

A statement from Major League Soccer. pic.twitter.com/wq6mOdbr4r — MLS Communications (@MLS_PR) June 7, 2023

No fue un desembarco sencillo en Estados Unidos, porque en la mesa de Messi aparecían varios actores. Aunque claro, ninguno podía ofrecerle lo que él pretendía. Por lo tanto, Miami vio la ventana para ingresar en el radar del rosarino con una serie de posibilidades que a su edad tienen peso propio. Si bien el capitán de la selección argentina pretendía seguir compitiendo en Europa, su mirada cambió por completo a los 35 años y ya no sólo prioriza su deseo por ganar y tampoco busca contratos siderales. Entonces, la franquicia de la MLS le ofrece lo que hoy más valora: la tranquilidad para él y para su familia, además de disfrutar del juego en una liga en crecimiento, pero que claramente no está entre las mejores del mundo.

