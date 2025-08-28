Inter Miami vs. Orlando City, en vivo, por la Leagues Cup
En Fort Lauderlade se desarrolla una de las semifinales del torneo que Lionel Messi conquistó en 2023
PT '9. Ustari salva a Inter Miami
Orlando City es más incisivo. El argentino Ojeda desequilibra por la izquierda y saca un remate que exige una buena atajada de Ustari.
PT '8. Remata De Paul, cerca
Baltasar Rodríguez intercepta un pase de Ángulo en campo rival y da comienzo a un ataque. Luis Suárez da un pase cruzado a De Paul, que dispara de derecha, cruzado, y la pelota sale cerca de un poste.
PT '7. Domina Orlando City
Orlando City tiene más control de la pelota, el partido se desarrolla cerca del área de Ustari, que ya tuvo que intervenir.
PT '3. Mal rechazo de Luján
El exzaguero central de San Lorenzo rechaza de manera imprecisa y provoca un córner. Orlando fuerza dos córners en cinco minutos.
PT 2'. Primera combinación
Messi busca la escalada por la derecha de De Paul, que lanza un centro rasante que es rechazado por la defensa de Orlando. Los dos equipos hacen movimientos de control de la pelota.
Orlando City, con la figura de Martín Ojeda
En el conjunto que dirige el colombiano Oscar Pareja es titular el delantero argentino Martín Ojeda, que se incorporó a principios de 2023 en un pase por cinco millones de euros para Godoy Cruz. Es una de las figuras de la Leagues Cup, con tres goles y tres asistencias en cuatro partidos; también marcó en la definición por penales en cuartos de final frente a Toluca. Es candidato al MVP de la temporada. El otro argentino de la alineación es el zaguero Rodrigo Schlegel, ex-Racing.
La formación de Orlando City: Pedro Gallese; Alex Freeman, Rodrigo Schlegel, Robin Jansson y David Brekalo; Marco Pasalic, Eduard Atuesta, César Araujo e Iván Angulo; Luis Muriel y Martín Ojeda.
Our XI for the @LeaguesCup semifinal 📰— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) August 27, 2025
Con Messi y otros cuatro argentinos
Confirmada la reaparición de Messi, Inter Miami anunció una formación que incluye a otros cuatro futbolistas argentinos: Oscar Ustari, Gonzalo Luján, Rodrigo De Paul y Baltasar Rodríguez.
La alineación es con Oscar Ustari; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Gonzalo Luján y Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets y Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez.
Our 1️⃣1️⃣ for a place in the final 📋 @LeaguesCup pic.twitter.com/eToe7yRBkY— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 27, 2025
Orlando City, el cuco de 2025
Orlando City goleó dos veces a Inter Miami en la actual temporada de la MLS. Como local se impuso por 3-0, con Messi (fue amonestado) durante los 90 minutos. Y hace 17 días, como visitante, venció por 4-1, con Leo al margen por una molestia muscular. Javier Morales, ayudante de campo de Mascherano, dijo sobre el clásico adversario: “La mayor virtud de Orlando es que es un equipo, eso lo hace un gran rival. En nuestra cancha nos ganó con transiciones”.
Desde su llegada a Inter Miami, sin contar el cotejo de esta noche, Messi se enfrentó tres veces con Orlando City, con dos victorias y una derrota; marcó cinco goles.
Messi, en un agosto condicionado por las lesiones
Quedan pocos días para que se acabe agosto, un mes en el que las participaciones de Messi estuvieron condicionadas por molestias musculares que le restaron continuidad, entre recuperaciones parciales y reapariciones. La primera complicación física fue el 2 de este mes, cuando frente a Necaxa, por la Leagues Cup, solo estuvo 11 minutos en la cancha por una dolencia en la pierna derecha.
Así llegó Messi, De Paul, Luis Suárez y todo el equipo del Inter Miami al Chase Stadium, para enfrentar a Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup. #intermiami #orlandocity #lionelmessi #depaul #luissuarez #messi #leaguescup pic.twitter.com/e5fIJvP0E0— La Bola Sports USA (@LaBolaSports) August 27, 2025
Quedó al margen frente a Pumas (Leagues Cup) y Orlando City (MLS). Reapareció el 16, contra Los Angeles Galaxy, solo durante el primer tiempo. Por entonces se especuló con que se había apurado su regreso, que no estaba plenamente rehabilitado. Y se decidió que volviera a parar (ausente el 19 vs. Tigres –Leagues Cup– y el 23 vs. DC United –MLS–).
Javier Morales, el ayudante de campo que esta noche reemplaza al suspendido Javier Mascherano, dijo sobre el estado de Messi en la conferencia de prensa de ayer: “Es superpositivo que Leo haya completado el último entrenamiento”. Consultado sobre si se había resentido por apresurar la vuelta, Morales fue evasivo: “Es una decisión en conjunta con el cuerpo médico. A veces que pasan cosas que están más allá de la lógica”. De acuerdo con trascendidos, Leo no está plenamente recuperado y su presencia se debe a que está en juego el pase a una final.
Bienvenidos a Inter Miami - Orlando City, por la Leagues Cup
Buenas noches. Bienvenidos al liveblog con el que LA NACION seguirá Inter Miami vs. Orlando City, semifinal de la Leagues Cup. El partido se desarrollará en el estadio Chase, de Fort Lauderdale, donde las Garzas actúan como locales. Comenzará a las 21.30 de Argentina y será transmitido por la aplicación Apple TV.
Más notas de Leagues Cup
Seguí leyendo
El US Open más incorrecto. Quejas desmedidas, festejos provocadores y abucheos del público: un torneo convulsionado
"Era una bestia". Medía 1,90m, pesaba 111 kilos y corría los 100 metros en 11 segundos: el rugbier francés más temido
"Jugar contra Chelsea es mi sueño". Argentina FC, el club londinense que lleva el Obelisco y el asado en el alma y en el pecho
- 1
Horario del partido de la selección argentina vs. Venezuela, por las Eliminatorias 2026
- 2
Del palco y la gloria al anonimato: qué es de la vida de Jorge Ameal, el último presidente campeón con Boca
- 3
Kairat Almaty, el equipo kazajo que eliminó a Celtic y llegó a la fase de grupos de la Champions League
- 4
Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 6