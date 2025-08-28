Inter Miami vs. Orlando City, en vivo, por la Leagues Cup

En el conjunto que dirige el colombiano Oscar Pareja es titular el delantero argentino Martín Ojeda, que se incorporó a principios de 2023 en un pase por cinco millones de euros para Godoy Cruz. Es una de las figuras de la Leagues Cup, con tres goles y tres asistencias en cuatro partidos; también marcó en la definición por penales en cuartos de final frente a Toluca. Es candidato al MVP de la temporada. El otro argentino de la alineación es el zaguero Rodrigo Schlegel, ex-Racing.

La formación de Orlando City: Pedro Gallese; Alex Freeman, Rodrigo Schlegel, Robin Jansson y David Brekalo; Marco Pasalic, Eduard Atuesta, César Araujo e Iván Angulo; Luis Muriel y Martín Ojeda.