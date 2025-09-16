Inter Miami, con Lionel Messi como titular, juega con Seattle Sounders

Inter Miami quiere revancha. El equipo dirigido por Javier Mascherano se enfrenta con Seattle Sounders por la Major League Soccer en Fort Lauderdale con Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Oscar Ustari, Gonzalo Luján y Tadeo Allende como titulares. El encuentro tiene un antecedente cercano: los de la Florida perdieron la final de la Leagues Cup ante el mismo rival de esta noche por un contundente 3-0. Fue el 31 de agosto.

El conjunto de camiseta rosa precisa una victoria para empezar a asegurarse la clasificación a los playoffs de la MLS Cup. Los últimos resultados no lo favorecen: además de caer sin atenuantes contra su rival de hoy, también perdió este fin de semana con Charlotte por idéntico marcador. Y, para colmo, Lionel Messi desperdició un penal: lo quiso picar y el arquero rival le adivinó la intención. Inter Miami es séptimo en su conferencia -los primeros seis van a los playoffs-, mientras que Seattle ocupa el cuarto lugar.

A los once minutos de partido, una pincelada de Messi generó el primer gol del partido. El rosarino encontró libre a Jordi Alba tras una recuperación en tierras altas de Bright. El rosarino se sacó de encima a un rival y le dio la asistencia perfecta al español, que definió al medio. Fue el pase gol número 11 del rosarino en la temporada. Tiene, además, 19 goles.

GOOOOL de Jordi Alba.@InterMiamiCF abre el marcador del partido con una asistencia veloz de Lionel Messi 🇦🇷 y definición del Alba 🇪🇸. pic.twitter.com/oytjmQpTi4 — MLS Español (@MLSes) September 16, 2025

Dos minutos después, Fray recibió otro estiletazo de Messi y eligió definir cruzado. Frei, arquero y capitán de Seattle, le ahogó el grito de gol. A los 28 minutos, Messi pudo convertir el 2-0: recibió de Sergio Busquets, entró en el área y, otra vez, una gambeta para desairar a los marcadores de turno. Eligió definir de cachetada, pero... la pelota dio en el palo izquierdo cuando el arquero Frei estaba vencido. Un rato después, la Pulga intentó el último gol que le falta a su repertorio: olímpico. Pero Frei, otra vez, evitó el tanto.

¡Pegó en el palo! 😮



Messi casi anota en esta jugada de @InterMiamiCF. pic.twitter.com/9mhsGmB0W1 — MLS Español (@MLSes) September 17, 2025

La conexión Alba-Messi volvió a funcionar a los 40 minutos del primer tiempo. Luego de otra pérdida de Seattle, Alba recibió por su banda -la izquierda- y divisó a la Pulga como 9. Le devolvió la gentileza con un pase a la carrera, con ventaja para el rosarino. Y el capitán no falló. Con una definición suave convirtió el 2-0 de Inter.