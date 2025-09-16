Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Inter Miami, con Lionel Messi como titular, juega con Seattle Sounders
A falta de ocho partidos para el final de la fase regular, el equipo dirigido por Javier Mascherano busca asegurarse los playoffs
- 3 minutos de lectura'
Inter Miami quiere revancha. El equipo dirigido por Javier Mascherano se enfrenta con Seattle Sounders por la Major League Soccer en Fort Lauderdale con Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Oscar Ustari, Gonzalo Luján y Tadeo Allende como titulares. El encuentro tiene un antecedente cercano: los de la Florida perdieron la final de la Leagues Cup ante el mismo rival de esta noche por un contundente 3-0. Fue el 31 de agosto.
Listos los once 🫡 @RoyalCaribbean pic.twitter.com/K1hR7EafJz— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 16, 2025
El conjunto de camiseta rosa precisa una victoria para empezar a asegurarse la clasificación a los playoffs de la MLS Cup. Los últimos resultados no lo favorecen: además de caer sin atenuantes contra su rival de hoy, también perdió este fin de semana con Charlotte por idéntico marcador. Y, para colmo, Lionel Messi desperdició un penal: lo quiso picar y el arquero rival le adivinó la intención. Inter Miami es séptimo en su conferencia -los primeros seis van a los playoffs-, mientras que Seattle ocupa el cuarto lugar.
A los once minutos de partido, una pincelada de Messi generó el primer gol del partido. El rosarino encontró libre a Jordi Alba tras una recuperación en tierras altas de Bright. El rosarino se sacó de encima a un rival y le dio la asistencia perfecta al español, que definió al medio. Fue el pase gol número 11 del rosarino en la temporada. Tiene, además, 19 goles.
GOOOOL de Jordi Alba.@InterMiamiCF abre el marcador del partido con una asistencia veloz de Lionel Messi 🇦🇷 y definición del Alba 🇪🇸. pic.twitter.com/oytjmQpTi4— MLS Español (@MLSes) September 16, 2025
Dos minutos después, Fray recibió otro estiletazo de Messi y eligió definir cruzado. Frei, arquero y capitán de Seattle, le ahogó el grito de gol. A los 28 minutos, Messi pudo convertir el 2-0: recibió de Sergio Busquets, entró en el área y, otra vez, una gambeta para desairar a los marcadores de turno. Eligió definir de cachetada, pero... la pelota dio en el palo izquierdo cuando el arquero Frei estaba vencido. Un rato después, la Pulga intentó el último gol que le falta a su repertorio: olímpico. Pero Frei, otra vez, evitó el tanto.
¡Pegó en el palo! 😮— MLS Español (@MLSes) September 17, 2025
Messi casi anota en esta jugada de @InterMiamiCF. pic.twitter.com/9mhsGmB0W1
La conexión Alba-Messi volvió a funcionar a los 40 minutos del primer tiempo. Luego de otra pérdida de Seattle, Alba recibió por su banda -la izquierda- y divisó a la Pulga como 9. Le devolvió la gentileza con un pase a la carrera, con ventaja para el rosarino. Y el capitán no falló. Con una definición suave convirtió el 2-0 de Inter.
Otras noticias de MLS
Otro 3-0. Inter Miami perdió ante Charlotte: Messi picó un penal y el arquero se lo atajó con una mano
¡Golazo! Sin Messi, otro argentino salvó a Inter Miami: la espectacular volea que rescató un punto ante el último de la tabla
"No estaba cómodo". Messi volvió, tuvo una noche mágica, pero encendió las alarmas en Inter y en la selección
- 1
Mundial Sub 20 2025: la posible lista de convocados de la selección argentina y qué pasa con Franco Mastantuono
- 2
Cuándo juega River vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores 2025: día, hora y TV
- 3
La historia de Abdukodir Khusanov, la última debilidad de Guardiola y que llevó a Uzbekistán al Mundial
- 4
Champions League: Tottenham le ganó a Villarreal, Benfica perdió con Qarabag y un 4-4 entre Juventus y Borussia Dortmund