Massimiliano Allegri

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de mayo de 2019 • 16:25

El entrenador de Juventus, Massimiliano Allegri, dejó de ser el entrenador del equipo. Si bien le restaba un año más de contrato, el DT, que condujo al conjunto italiano durante los últimos cinco años (ganó cinco títulos de la Serie A, cuatro Copa Italia, dos Supercopa de Italia y llegó a dos finales de Champions League), no seguirá en el club.

Así lo anunció el club luego de una serie de rumores acerca de malas relaciones con algunos jugadores del plantel y encontronazos con ciertas figuras.

Los medios italianos aluden a que la falta de títulos internacionales aceleraron la desvinculación. Además de resaltar que el entrenador tenía una mala relación con el checo Pavel Nedved, vicepresidente de la institución, y Fabio Paratici, Director Deportivo.

Dybala, en el centro del huracán: su futuro estaría lejos de Turin Fuente: AP

Tras la multimillonaria inversión para incorporar a Cristiano Ronaldo, la frustración por la temprana eliminación en la Chapions League, generó malestares que no se calmaron por la conquista del título local. El fracaso abrió muchas incógnitas y ahora el futuro es incierto. Por un lado, el conjunto de Turín debe decidir qué incorporaciones realizará para reforzar la estructura alrededor del astro portugués. Pero además, debe resolver la continuidad de muchos jugadores titulares, puntales de la actual formación, como Paulo Dybala, Miralem Pjanic, Mario Mandzukic, Douglas Costa y Alex Sandro.

Según los medios italianos, la tirante relación de Allegri con las principales figuras fue insostenible. Los roces dentro del vestuario hicieron imposible la continuidad del DT, quien con la llegada de Cristiano Ronaldo fue perdiendo peso dentro del equipo.

El hermano de Paulo Dybala salió a hablar respecto de la relación de Allegri con sus jugadores y sobre todo cómo Dybala se sentía respecto de él. "Varios jugadores de Juventus están incómodos. No solo Paulo. No está cómodo y no será el único que se irá de Juventus", dijo a Radio Impacto. "Hay muchas posibilidades de que se vaya", ya que necesita un cambio. No está contento y no será el único en irse", apuntó.