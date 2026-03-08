Lautaro Martínez y la carrera contra el tiempo para la Finalissima, mientras Inter prefiere llevarlo de a poco

De gravedad. Así definió el rumano Cristian Chivu, director técnico de Inter, la lesión que sufrió Lautaro Martínez el 18 de febrero, durante la derrota 3 a 1 ante Bodo/Glimt, de Noruega, por la ida de los playoffs de la Champions League. Más tarde, el parte médico oficial informó una “distensión en el sóleo de la pierna izquierda”, diagnóstico que abrió una ventana de optimismo: con una evolución favorable, el Toro podía decir presente en el clásico de este domingo frente a Milan, pero si bien estuvo en el banco de suplentes dio la impresión de que nunca iba a ingresar. Y así fue: sufrió desde afuera la derrota por 1-0 y hasta festejó un gol de córner que no valió porque el árbitro no había dado la orden para la ejecución.

Pese al esfuerzo del delantero por acelerar los tiempos, el panorama no resulta tan sencillo como parecía en un comienzo. A 19 días de la fecha prevista para la Finalissima, la situación del máximo artillero del Calcio vuelve a encender una alarma: mientras en el Nerazzurro proyectan su regreso recién para comienzos de abril, Lionel Scaloni lo necesita en plenitud a fines de marzo, por lo que su presencia vuelve a quedar bajo un signo de interrogación.

Segundo goleador del ciclo del DT, con 36 conquistas en 75 partidos, y cuarto en la tabla histórica de la selección detrás de Lionel Messi (115), Gabriel Batistuta (54) y Sergio Agüero (42), el bahiense fue una pieza clave en la conquista de la Copa América 2024 y, aunque alternó entre la titularidad y el banco, se mantuvo como una de las principales cartas ofensivas del equipo. Cerró las eliminatorias rumbo al Mundial desde el arranque frente a Venezuela y Ecuador y también marcó en los últimos dos compromisos de 2025, ante Puerto Rico y Angola, amistosos que asumió con seriedad y en los que volvió a ratificar su gran momento.

Lautaro Martínez Inter Selección

Hoy, Lautaro lidera la tabla de anotadores de la Serie A con 14 gritos y es, además, el único futbolista que llegó a las dos cifras. Comenzó 2026 con un gol ante Bologna y luego encadenó otras cuatro tantos frente a Udinese, Pisa, Cremonese y Sassuolo, antes de que la lesión lo marginara de compromisos importantes como la revancha ante Bodo/Glimt -en la que Inter firmó una eliminación histórica como local- y la semi de ida de la Copa Italia frente al Como, que terminó 0 a 0.

En un principio, la recuperación se estimaba en unos 18 días, plazo que se cumpliría este martes, en la antesala del duelo del sábado ante Atalanta. De todos modos, y pese al tratamiento especial al que se sometió el capitán, todavía no hay una fecha confirmada para su regreso y en la selección argentina comienzan a seguir el caso con cierta preocupación.

La derrota de Inter vs. Milan

En el club, por ahora, prefieren manejar el tema con cautela: Inter lidera con comodidad el campeonato italiano y, además, el equipo ya no tiene compromisos internacionales por delante. Incluso, medios italianos señalan que la idea es no arriesgarlo tampoco en el partido del 22 de marzo frente a Fiorentina, para garantizar su presencia en el duelo del 4 de abril ante Roma.

Este domingo, su aparición en San Siro junto a los suplentes despertó la ilusión de verlo pronto en la cancha, aunque obedeció más a un gesto de apoyo al grupo, como referente del plantel, que a una cuestión deportiva: no realizó el calentamiento y siguió el partido a un costado del campo de juego.

Si bien existe una muy buena relación entre el cuerpo técnico de la selección argentina y las autoridades de Inter, con Javier Zanetti como vicepresidente y hombre fuerte del fútbol del club, la preocupación pasa más por saber en qué situación podría llegar Martínez al esperado choque frente a España, previsto para el 27 de marzo en Qatar. De todos modos, por estas horas se evalúa un cambio de escenario a raíz del conflicto en Medio Oriente y también, según cuál sea finalmente la sede designada.

Mientras su nombre aparece en la mira del Chelsea, que prepararía una oferta de 100 millones de euros para la temporada 2026/2027, Martínez realizó una transmisión en vivo en una plataforma de streaming en la que, durante 45 minutos, respondió preguntas de los hinchas. Allí, además de mencionar que su mejor recuerdo en el fútbol fueron los festejos con la Copa del Mundo y elegir al Cilindro de Avellaneda y al San Siro como los mejores estadios en los que jugó, también contó que está “cada día mejor” de la lesión, aunque evitó precisar una fecha para su regreso. Su intención es estar disponible para el próximo partido, aunque todo estará atado a cómo evolucione en los próximos días y de la decisión que tome el entrenador.

En sus redes, el Toro fue mostrando el minuto a minuto de la rehabilitación, con imágenes en el gimnasio, la piscina y durante una sesión de fototerapia, un tratamiento que utiliza luz infrarroja emitida por paneles LED para estimular los tejidos, acelerar la regeneración muscular, disminuir el dolor y mejorar la circulación en el área lesionada.

Scaloni presentaría la lista para la Finalissima a comienzos de la próxima semana, y esperaría hasta último momento para saber si cuenta o no con el nueve. Martínez ya le marcó un gol a Italia en 2022, en Wembley, -los otros tantos fueron de Ángel Di María y Paulo Dybala- y ahora busca convertirse en el primer futbolista en anotar dos veces en la historia de los cruces entre el campeón de América y el de Europa, ya que nadie repitió entre las ediciones de 1985, 1993 y 2022.

En la última convocatoria, frente a Angola, Scaloni llamó a cuatro delanteros: Lautaro Martínez, Julián Álvarez, José Manuel López, de Palmeiras, y Joaquín Panichelli, de Racing de Estrasburgo. Para Lautaro y Julián, las plazas en el Mundial están aseguradas. La Finalissima, en cambio, dependerá de si el eventual cambio de fecha le concede algunos días extra para llegar en condiciones.