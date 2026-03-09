Nico Paz, un 10 “Top” al que el ‘efecto Fabregas’ hace figura y que demuestra “hambre” y “cabeza” para llegar al Mundial

Como 1907 nunca disputó una competencia europea y quiere acceder a la misma generando una revolución futbolística. En paralelo con eso, Nico Paz, el abanderado del estilo del equipo, hace méritos para subirse a la lista que prepara Scaloni para definir los integrantes de la Argentina que disputarán el próximo Mundial. Son dos carreras a contrarreloj. Y la del 10 vivió una entrada a boxes a principio de mes, cuando “el mejor entrenador” de su carrera lo ‘castigó’ y relegó al banco ante Lecce por llegar tarde a una de las comidas. El DT no se lo perdonó y aplicó una sanción interna, como para sostener la disciplina del grupo. Paz ingresó con la seriedad de siempre y aportó con su talento a la victoria por 3-1. Y volvió a salir desde el comienzo este sábado ante Cagliari. Juega casi siempre, con un promedio de 82 minutos por cotejo. Y se anota para dar competencia en una selección al que le gusta jugar con muchos “10”, que le abre las puertas de par en par a los enganches.

El equipo dirigido por Cesc Fabregas, un cultor de la ‘filosofía Barcelona’ marcha cuarto en la Serie A con 51 puntos en la tabla y, por ahora, se está clasificando a la próxima Champions League. De los 28 partidos de la temporada, ganó 14, empató 9 y perdió 5; lleva anotados 46 goles y recibió 21. El grupo se conformó con futbolistas de buen pie que genera asociaciones y buenas jugadas: los goles son consecuencia de una búsqueda protagónica, con la salida desde el fondo en busca del mejor espacio para romper líneas y avances respaldados por varios futbolistas. Reúne un promedio de posesión del balón del 61,2%, según estadísticas de Sofascore, y un alto promedio de 14 remates por cotejo. Más datos: gana el 50,1% de los duelos individuales y comete 14 faltas por encuentro (un número equilibrado), con un promedio muy bajo de amonestados (2,1).

Nico Paz intenta dominar la pelota ante la marca de Sebastiano Esposito, de Cagliari, por la Serie A Gianluca Zuddas� - LaPresse�

Luego del triunfo del sábado ante Cagliari por 2-1 como visitante, Fabregas declaró: “Hoy estábamos todos agotados, hubo muchísimos partidos seguidos, estábamos muy cansados”. Su equipo venía de empatar 0-0 entre semana ante el Inter de Milán por las semifinales de Copa Italia. Y agregó reflejando el peso que se sacó de encima: “Por eso esta es la victoria con la que estoy más satisfecho esta temporada. Es, de verdad, un paso muy importante hacia adelante para el equipo”.

Nico Paz es el abanderado. El 10 aparece por todo el frente de ataque pero generalmente centrado en un habitual esquema 4-2-3-1 que suele utilizar Fabregas para generar juego sin saltear líneas de pase y desequilibrando por el centro, aunque también puede encontrar eficacia con un contraataque o lanzamiento largo. Arma una zona media en el que junta a tres zurdos: Máximo Perrone, Lucas Da Cunha y el propio Paz. Como centrodelantero aparece el griego Douvikas. Cada control orientado del 10 le da un plus y su visión no sólo está enfocada en filtrarle un pase a Douvikas, sino también en generar aperturas para los laterales Van der Brempt y Moreno, o filtrarle asistencias al español Jesús Rodríguez, Baturina o los anteriores volantes mencionados. Cuando ingresa Maxence Caqueret también lo hace con inteligencia, cabeza levantada y buen pie.

Los remates y los goles convertidos por Nico Paz para Como en la temporada 2025/26 Fotmob.com

Paz, un zurdo que mezcla elegancia y verticalidad ofensiva con sacrificio defensivo, convirtió 9 goles y suma 6 asistencias, participó de manera directa en 15 de los 46 tantos del equipo. Cinco de los nueve los marcó con un remate desde afuera del área (como se ve en el gráfico de fotmob.com). Reúne un promedio de 61 toques de pelota por partido; remata 3,6 veces por encuentro (y 1,4 de ellos van en dirección al arco), suma 4,2 recuperaciones; 2,4 quites con posesión y, por la presión alta que realiza Como –ya sea ante la pérdida de un ataque respaldado o porque decide presionar alto en la salida del adversario- comete más faltas (1,6) de las que recibe (1,3). Toca y se mueve, no se queda mirando el pase que realiza, sino que acompaña y respalda las jugadas.

Se destaca y recibe las correcciones de Fabregas, pero también el abrazo del DT cuando es necesario. Como le sucedió tras fallar un penal en el último minuto ante Atalanta (el tercero en Como) y luego de irse llorando del campo de juego por el 0-0, escuchó de boca del entrenador: “No soy de esa clase de personas que cuestiona a sus jugadores tras un error. Duele, pero tiene que doler porque es parte del camino. Siempre estamos muy unidos, estamos con Nico y con todos los jóvenes que quieren marcar la diferencia. Un gran campeón debe mantener la cabeza en alto cuando las cosas no van bien”, enfatizó el DT. Y agregó: “Es importante mandar un mensaje positivo y de ánimo a los jóvenes. Si los queremos matar por un penal yo no soy esa persona. Esto es parte del fútbol. He fallado yo, he visto fallar a Messi, a Terry en final de ‘Champions’ y eso sí que duele… La pelota no quiso entrar. Es parte del fútbol también. Felicidades al Atalanta porque hicieron su partido. Tuvimos 29 ocasiones claras. Duele, pero es así”.

Nico Paz llegó a Como procedente de Real Madrid. Y lejos de las presiones y exigencias abismales, encontró su lugar en el mundo para desarrollar su juego. Claro, fue clave que estuviera bajo el ala de Fabregas. “Es el mejor. Es un gran entrenador. Es el más importante de mi carrera. Nos está ayudando muchísimo a mí y al equipo a crecer. Estoy muy contento de estar con él”, había dicho hace poco el 10 en Sport Italia, en diciembre de 2025.

En octubre de 2025, cuando empezaban las comparaciones a raíz de las paredes que tiraron en la selección y la proyección de Nico Paz, el DT de Como sostuvo: “Yo jugué con Messi y un año marcó 91 goles. ¿Ganamos por él? ¿Guardiola consiguió todos aquellos éxitos en el Barcelona gracias a él? Sí... pero no". Y agregó: “Nico es un jugador buenísimo, está creciendo muchísimo y le necesitamos, sí. Pero debe seguir teniendo la misma humildad, el mismo coraje en el campo y la misma personalidad. Hay mucho detrás de todo esto. ¿Por qué toca tantas pelotas? Porque la construcción de nuestro juego está hecha para que le lleguen balones de una cierta manera en cada partido”.

Nicolas Paz jugando con la camiseta argentina ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, en octubre de 2025 RICH STORRY� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“La lección está aprendida”, publicó La Gazzetta dello Sport luego de la llegada tarde grupal que le costó a Paz arrancar en el banco ante Lecce. El 26 de agosto de 2024, cuando Fabregas lo hizo debutar en Como, Nico Paz llevaba la camiseta 79: ingresó a los 12 minutos del segundo tiempo en el empate ante Cágliari 1-1. Pero el tiempo demostró que fue una buena decisión dejar por un rato un club gigante para luego ser parte de un proyecto. “Nos ha ayudado a crecer y viceversa. Se nota. La felicidad de una persona se ve en sus ojos y creo que se siente alegre y cómo con nosotros. Lo estamos llevando a otro nivel pero esto es todo gracias a él, a cómo trabaja, a su humildad… Estoy muy tranquilo con su futuro porque entiendo muy bien cuándo un jugador tiene hambre y cabeza para convertirse en top”, repite Fabregas y, sin proponérselo, casi que traza un antagonismo con lo que le puede estar pasando a Franco Mastantuono en Real Madrid.

Desde chico le tocó convivir con los elogios: “Es un jugador del futuro para Real Madrid. Tiene todas las cualidades para jugar aquí muchos años”, dijo Carlo Ancelotti cuando hizo debutar a Nico Paz en el Merengue ante Sporting Braga, por la Champions League 2023. La vida suele ir demasiado rápido. En su caso, el tiempo encima parece volar. En la selección tuvo su presentación ingresando desde el banco el 15 de octubre de 2024 en la goleada ante Bolivia, con asistencia a Messi incluida y un elogio entregado por el capitán celeste y blanco.

Por un lado, con apenas 21 años, tiene una vida de carrera por delante. Al mismo tiempo, enfrenta una lucha contrarreloj para ganarse el boleto para viajar a Estados Unidos. Él no se marea y sigue jugando con el compromiso de siempre.