El Calcio, más cerca del regreso Crédito: Massimo Pinca

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de mayo de 2020 • 00:01

ROMA (ANSA) - El ministro de Deportes de Italia, Vincenzo Spadafora , expresó su confianza sobre el reinicio de la Serie A de fútbol, siempre y cuando eso ocurra "con medidas de seguridad" para evitar un rebrote de la pandemia del coronavirus .

"Durante esta semana tendremos un dictamen del Comité Técnico Científico sobre el protocolo de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC). Se hizo un buen trabajo, se hallará una solución", confió Spadafora en diálogo con la RAI. El propio ministro de Deportes había puesto reparos en la víspera sobre la reanudación de la Liga, suspendida el 9 de marzo por el Covid-19. "Espero que el campeonato reinicie. Trabajaremos para que esto ocurra", prometió Spadafora, horas después de que Sassuolo comenzó sus entrenamientos, pero a nivel individual.

La FIGC se reunirá este viernes 8 para discutir los cambios en un protocolo ya rechazado por el gobierno para la reanudación de las prácticas colectivas, el 18 de mayo. Spadafora había destacado la importancia de dar "un paso a la vez" y publicó que "ahora estamos con el protocolo para los entrenamientos de los deportes por equipo".

Cristiano Ronaldo Fuente: Archivo

"Si las condiciones no permiten la reanudación, será el gobierno el que decida que se detienen todos los torneos deportivos, incluso el fútbol. Pero especialmente será el gobierno el que creará las condiciones y a dictar las normas para limitar también los daños al mundo del fútbol y a los demás deportes. Si se reanuda, será sin público, eso está fuera de discusión", enfatizó el ministro, que no dio fechas posibles para la reanudación del campeonato. "Dependerá de una serie de cosas, de lo que pasará en estas semanas, si la curva de contagios seguirá bajando", concluyó.

Más ansioso se mostró Damiano Tommasi, titular del Sindicato de Futbolistas locales y quien dijo que se espera "este bendito protocolo sanitario para el reinicio completo de la actividad". "Aún no fue validado y hasta ahora no sabemos cuáles son las críticas", afirmó Tommasi desde la misma red social sobre el protocolo que la FIGC debe actualizar.

Algunos jugadores del Sassuolo realizaron ejercicios individuales en el centro deportivo del club respetando las medidas de prevención sanitarias. Sassuolo fue uno de los protagonistas del último partido del torneo antes de la suspensión, pues el 9 de marzo goleó por 3-0 al Brescia, que este lunes apenas inició con los controles de Covid-19 a sus jugadores antes del reinicio de las prácticas.

El San Siro, sin público: los primeros encuentros se jugarán a puertas cerradas Fuente: AP

A su vez, los planteles del Bologna y de Atalanta reiniciarán sus tareas este martes, mientras que cuatro jugadores de la Roma, entre ellos el bosnio Edin Dzeko, se sometieron hoy a controles de coronavirus pensando en la práctica del jueves. También Udinese abrirá las puertas de su centro deportivo este martes para los jugadores que deseen realizar ejercicios individuales, siempre respetando las medidas sanitarias.

Inter planea reanudar su actividad entre el miércoles y el jueves, mientras que el martes los jugadores serán sometidos a controles de Covid-19 y exámenes físicos al igual que los futbolistas de su clásico rival, Milan.

La vuelta de CR7

El astro portugués Cristiano Ronaldo regresó el lunes a Turín, después de casi dos meses de cuarentena, antes de incorporarse a los entrenamientos de Juventus. CR7 pasó la cuarentena por el Covid-19 con su familia en la isla de Madeira.

Cristiano Ronaldo se presentará este martes en el J-Medical para someterse al control de coronavirus y demás exámenes antes de iniciar el aislamiento obligatorio de dos semanas para personas que regresan a Italia.

Cristiano Ronaldo llegó a Turín y quedará dos semanas en cuarentena

En tanto, el colombiano Juan Cuadrado, el galés Aaron Ramsey, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi y Carlo Pinsoglio fueron los primeros integrantes del plantel de la "Vecchia Signora" en someterse a lo controles del Covid-19. Una vez superada esta instancia, los jugadores podrán comenzar ejercicios a nivel individual y respetando las medidas sanitarias de prevención.

En tanto, el argentino Paulo Dybala espera saber si ya dejó atrás el mal trago. "No pensaba que pudiera extrañar tanto jugar y entrenarme. Necesito volver a jugar, ver a mis compañeros, mis amigos y tocar el balón", afirmó Dybala en las cuentas de las redes sociales de Adidas.

"Pasó demasiado tiempo sin entrenamientos: no es como estar de vacaciones, donde ya sabes cuánto tiempo estarás sin actividad y lo único que debes hacer es relajarte y mantenerte un poco en forma", destacó Dybala. "En casa me entrenó desde que me dieron la posibilidad de hacerlo, con el equipamiento. Estar aislado por tanto tanto me hizo sentir nuevas sensaciones y encontrar nuevas costumbres, ahora siento pasión por el yoga. Me ayuda muchísimo", completó.