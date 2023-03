Italia viene por más: la lista de 16 futbolistas argentinos que el entrenador Roberto Mancini sigue de cerca para sumar a su selección

escuchar

No bastó con Mateo Retegui y su presentación estelar y goleadora con la camiseta de la selección de Italia. Los dos goles anotados en la última fecha FIFA frente a Inglaterra y ante Malta, impulsaron que su entrenador, Roberto Mancini, ponga su mirada en futbolistas de otros países y por eso no descarta citar al seleccionado azzurro a más jugadores argentinos.

Según informó este jueves el diario deportivo Tuttosport, se conformó una lista de 50 futbolistas de otros países. Varios de ellos son argentinos. Hay también brasileños ingleses, y franceses, entre otros. Varios, con doble nacionalidad. Algunos de ellos son seguidos de cerca por Mancini y asistentes de la Federación Italiana de Fútbol.

Matias Soulé ya fue convocado por Lionel Scaloni, sin embargo todavía no debutó en la selección mayor por lo que podría vestir la camiseta de Italia https://www.instagram.com/matiassoule11/

Además, el medio italiano asegura: “Jugadores de todo el mundo pueden garantizar calidad para la selección. Argentinos, belgas, brasileños, suizos, uruguayos, alemanes, ingleses y franceses sueñan con la azul. Hay para todos los gustos”, expresa, y luego enumera a todos los jóvenes.

De la lista diagramada por el combinado Azzurro hay 16 argentinos y, a pesar de que son de diferentes puestos, Mancini había expresado el principal motivo por el que convocó a Retegui: “Lo llamé porque nos faltan jugadores que marquen goles. No sé por qué, pero no hay muchos jugadores italianos que conviertan tantos”. Está claro que para varios de los jugadores no será fácil la adaptación y el entrenador de la Nazionale dijo lo mismo sobre Retegui: “Necesita más tiempo, porque no es fácil dar el salto de la Argentina a Italia en cuatro días”. Sin embargo, el delantero de Tigre se sumó a la reducida lista de jugadores que marcaron en sus dos primeros partidos con la Azzurra: Giorgio Chinaglia (1972), Enrico Chiesa (1996) y Riccardo Orsolini (2020). Vale destacar que para el Sub 21 de Italia ya fue convocado Bruno Zapelli, de Belgrano, un jugador que siguió el mismo camino que el atacante surgido en Boca.

Luego de esta primera experiencia positiva, Retegui seguramente se ganó un lugar en la próxima lista de Mancini. A mediados de junio, Italia enfrentará a España por la Nations League. Para esa época es probable que el destino europeo de Retegui también pase por su trayectoria como jugador de club. A la buena consideración que traía por lo hecho en Tigre, donde fue goleador de la anterior Liga Profesional y lo sigue siendo en la actual, hay que sumarle este impacto con Italia.

Cuando a mediados de año se abra el libro de pases, su transferencia al Viejo Continente se presume inevitable. Interesados en su pase no faltarán. Tanto de Italia, con Inter y Milan en primer lugar, como en España, con Atlético de Madrid. Se avecina un buen negocio para Boca, dueño del pase, y Tigre, que por 2,3 millones de dólares puede ejecutar una opción de compra por el 50 por ciento del pase. Transfermarkt, el sitio especializado en la cotización de jugadores, estableció en 8 millones de euros el último valor de Retegui. Es muy probable que esa cifra se incremente a partir de esta semana.

Si bien en algunos ambientes del calcio hay resistencias a la globalización de la Nazionale, Mancini dejó en claro que es una política en la que persistirá. Y dio sus motivos: “Es una posibilidad que haya más convocados del extranjero. Tenemos un porcentaje mínimo de italianos que juegan regularmente en la Serie A. Si nos fijamos en otros países, todos lo hacen. En Suiza, 15 de cada 20 jugadores son oriundos de Italia. También Bélgica. Francia, Alemania e Inglaterra se fijan en los oriundos”.

Nicolás Capaldo, futbolista de Salzburgo, otro argentino que figura en la nómina Twitter @RedBullSalzburg

Mancini se refirió a la nueva realidad del fútbol italiano: “Hasta hace unos años, teníamos muchos jugadores fuertes y no necesitábamos gente de afuera. Los demás sí, a menudo se llevaban jugadores que nosotros habíamos ayudado a desarrollar y madurar. Así que ahora nos adaptaremos y haremos lo mismo”.

La lista de los 16 futbolistas que Mancini podría citar

Lucas Beltrán (River Plate)

Gianluca Prestianni (Vélez Sarsfield)

Mateo Tanlongo (Sportig de Lisboa)

Bruno Amione (Sampdoria)

Julián Aude (de Lanús, recién transferido a Los Angeles Galaxy de EEUU)

Valentín Carboni (Inter)

Franco Carboni (Monza)

Lucas Román (Barcelona)

Isaías Delpupo (Cagliari)

Marco Di Cesare (Argentinos Juniors)

Tiago Geralnik (Villarreal)

Facundo Buonanotte (Brighton)

Nicolás Capaldo (Salzburgo)

Matías Soulé (Juventus)

Juan Sforza (Newell’s Old Boys)

Gino Infantino (Rosario Central)

LA NACION