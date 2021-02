Acompañado por Fernando Redondo, Javier Mascherano fue presentado como embajador de la liga española. Crédito: Prensa La Liga

Javier Mascherano es un emblema del fútbol argentino, dentro y fuera de estas tierras. Retirado de la actividad profesional en 2020, recientemente se vinculó a la estructura de selecciones nacionales de la AFA, al frente del Departamento de Metodología y Desarrollo. Y este miércoles, en esta nueva etapa de su vida, sumó otra actividad: fue nombrado embajador de la liga española de fútbol, que lo vio brillar durante más de siete años en Barcelona.

En Buenos Aires, Mascherano fue presentado en teleconferencia por Fernando Sanz, ex jugador de Real Madrid y director del proyecto de Embajadores. A su vez, recibió la bienvenida de parte de su ex compañero Andrés Iniesta y de Aritz Arduriz, ídolo de Athletic Bilbao. A su lado estuvo Fernando Redondo, otro de los grandes referentes del fútbol nacional. "Javier ha tenido una destacada trayectoria durante mucho tiempo en el más alto nivel. Tiene calidad humana y puede transmitir todo eso", dijo el ex volante de Real Madrid. "Para mí es un placer compartir un momento con Fernando, principalmente por la posición que he tenido en la cancha. Él ha sido un faro por seguir en la Argentina para muchos de nosotros cuando empezamos en el mundo del futbol", devolvió Mascherano.

"La propuesta me cautivó. De hecho, tengo un hijo catalán, que es de Barcelona. Más allá de ser un honor, representar a LaLiga como embajador es una gran responsabilidad. Trataré de ayudar a que siga creciendo, como viene haciéndolo en los últimos años", indicó el argentino en una conferencia de prensa con medios de varios rincones del mundo.

En la charla surgió un tema ineludible: Lionel Messi, que al final de la temporada terminará su vínculo con Barcelona. El astro se debate entre seguir y emigrar a otra liga: existe interés de Manchester City, de Inglaterra, en el que dirige Josep Guardiola y está Sergio Agüero, y de Paris Saint-Germain, de Francia, en el que están su amigo Neymar y tres argentinos, entrenados por Mauricio Pochettino. Mascherano -se sabe- es uno de los más compinches de Messi en el mundo del fútbol. Y al ser consultado por el futuro del Nº 10, el "Jefe" fue -fiel a su estilo- muy cuidadoso: "Jamás me atrevería a darle un consejo a Leo. Son decisiones personales que tendrá que hacer él en el seno de su familia. Y yo como amigo apoyaré la decisión que tome", respondió.

Mascherano, de 36 años, añadió en relación con el futbolista de Barcelona. "Veo bien a Messi, más allá de que el equipo no esté atravesando su mejor momento deportivo. El lenguaje corporal y las actuaciones que viene teniendo en esta temporada no han cambiado lo que viene realizando desde hace quince años", comentó, un rato antes de que el rosarino consiguiera dos tantos en el 3-0 contra Elche por LaLiga.

En enero de 2018, el mediocampista central cerró una etapa de siete años y medio en Barcelona, que incluyó 331 partidos, un gol y tres expulsiones. Ganó 19 títulos, incluidas dos Champions League y dos mundiales de clubes. "Fue maravilloso por todo lo que nos tocó vivir, pero también es un vacío enorme el que se siente cuando uno lo deja. Es un club especial, de una filosofía y un estilo muy marcados. Cuando uno va a otros lugares, es difícil volver a adaptarse", destacó sobre su paso por la entidad culé.

En relación con el pobre momento futbolístico e institucional que atraviesa el club (puntualmente, con errores defensivos), Mascherano sostuvo: "Estando afuera no me gusta opinar de lo que puedo llegar a ver. Pero por haberlo vivido, puedo decir que el hecho de jugar de defensor en Barcelona nunca es fácil. Uno siempre toma riesgos y tiene que estar muy concentrado, porque paga muy cara una equivocación. Hay un entrenador que tiene que dedicarse a ello y no soy yo quien tiene que comentar los errores".

Por otro lado, el ex capitán de la selección argentina destacó la proyección de jóvenes como Ansu Fati, Francisco Trincão y Pedri: "No es fácil jugar en este nivel a los 17, 18 años, y mucho menos ser titular, como Pedri y Ansu. Por lo que me han dicho tanto Leo como otros chicos del vestuario, son jóvenes que tienen la ambición de seguir creciendo. Ojalá les vaya bien".

En los últimos años mucho se habló acerca de la liga española, de cómo sostener todo un modelo de negocios y de la explotación de la competencia. Supo darse a conocer mundialmente como el campeonato de las grandes figuras, con la rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo en su apogeo y con el heredero al trono, Neymar, como tercera estrella. Ahora, con la posible salida del argentino, el único integrante de ese trío que aún permanece en España, se teme un duro golpe que afecte no sólo a Barcelona, sino también al conjunto del certamen. Sin embargo, Mascherano ofreció una mirada diferente. "Los jugadores en algún u otro momento terminan yéndose. Yo creo que el máximo capital de LaLiga es conformado por los clubes. Cuenta con grandes equipos de mucha tradición, como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid... Ellos van a seguir triunfando y atrayendo a los grandes futbolistas", analizó.

Asimismo, Mascherano respondió a qué jugador del fútbol argentino le gustaría ver en el torneo español. "Honestamente, tras compartir equipo con él, me quedo con David Ayala. Es un volante central de muy buen juego, parecido a Redondo. Creo que sería ideal para ese fútbol", consideró. El juvenil, de apenas 18 años, tomó en Estudiantes de La Plata la posta que dejó el ex volante central y asoma como una de las promesas del fútbol nacional.

