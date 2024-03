Escuchar

El seleccionado argentino Sub 23 consiguió el pase a los próximos Juegos Olímpicos que se disputarán este año en París. Tras alcanzar el segundo puesto en el Preolímpico disputado en Venezuela, el entrenador del equipo, Javier Mascherano ya comienza a delinear lo que será el equipo que llevará a la cita olímpica que se llevará a cabo entre el viernes 26 de julio y el domingo 11 de agosto. La ilusión de todos los argentinos está en que Lionel Messi forme parte de los convocados y sobre esto, el DT habló este mediodía y contó lo que habló con el futbolista sobre la posibilidad de contar con él. Además, mencionó el nombre del Dibu Martínez y reveló qué le dijo Ángel Di María.

“Hablé con Leo y quedamos en volver a hacerlo en un tiempo. Él recién empieza la temporada con Inter Miami, todavía falta para los Juegos, sobre todo sabiendo que también tiene la Copa América. No es una situación fácil. Hay que ver si realmente tiene la energía para estar”, explicó Mascherano en una entrevista con el canal TyC Sports. Además de lo que dijo el Jefecito, fue Gerardo Martino, entrenador del jugador en el equipo de Miami, quien deslizó hace algunos días atrás que sólo perderá a Messi para la fecha FIFA de marzo y para la Copa América, sin mencionar la posibilidades de los Juegos Olímpicos. Claramente, Inter Miami buscará el título de la MLS.

🗣️"A LEO LE HEMOS HECHO LA INVITACIÓN DE PODER ACOMPAÑARNOS EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS. QUEDAMOS EN VOLVER A HABLAR. NO ES UNA SITUACIÓN FÁCIL"



🎙️ Javier Mascherano confirmó en @Liberotyc que invitó a Messi para que integre el plantel Albiceleste de París 2024. pic.twitter.com/65rhPIH1AO — TyC Sports (@TyCSports) March 5, 2024

Sobre el desgaste físico, Mascherano sabe que no es el mismo Messi de años atrás: “Hay que entender que Leo tiene en claro que la edad le empieza a contar para él también y que, más allá de que tiene un nivel superlativo, claramente tiene que ir administrando su tiempo. Tampoco es nuestra intención molestarlo ni presionarlo. Nosotros le hicimos una invitación con tiempo y le damos lo que necesite para que lo piense y vea las opciones del club. Tampoco es fácil para él, dentro de lo que es Inter Miami y la MLS, ausentarse un tiempo prologando. Ya tomará una decisión”, agregó.

Por su parte, desestimó una posible citación de Di María: “Con Ángel también hablé y me ratificó que agradecía, pero que no tiene intenciones de ir a los Juegos. Lo hemos descartado. Ya tuvo la oportunidad y fue muy noble lo que me comentó: quiere dejarle vivir a otro chico esa experiencia”, agregó Mascherano.

Ángel Di María ya confirmó que no estará en los Juegos Olímpicos Quality Sport Images - Getty Images Europe

En la misma línea el DT sabe que tiene más por preocuparse, ya que la participación de muchos de los futbolistas que juegan en Europa tampoco está asegurada. “Salvo los que están en Argentina, que sabemos que vamos a contar con ellos, el resto de los clubes no están obligados a cederlos. Además, hay un montón que están a préstamo y no sabemos si tienen que volver al club que es dueño. Las planificaciones para la temporada que viene todavía no están claras en los clubes. Es demasiado temprano para sentarse porque hoy no te pueden dar una respuesta con certeza. Vamos planteándonos las cosas y tratando de tener la mayor cantidad de chicos en el radar y a partir de los meses venideros iremos viendo con quiénes podemos contar”.

También se refirió a la posibilidad de contar con Dibu Martínez para la cita olímpica: “Sabemos que no es fácil por los clubes, que tienen el poder de inclinar la balanza por sí o por no. Él tiene el deseo de estar. Es uno de los mejores arqueros del mundo”. Por último, no quiso seguir mencionando nombres de futbolistas al aire porque siente “que es un manoseo” y ratificó que “voy a priorizar a los Sub 23, que son los que consiguieron la clasificación”.

La preparación para los Juegos Olímpicos ya se está llevando a cabo. Así como la selección argentina de Lionel Scaloni jugará contra El Salvador y Costa Rica en la fecha FIFA de marzo, el combinado juvenil dirigido por Javier Mascherano viajará a México a mediados de este mes y se medirá con la selección local, que no se clasificó a la cita por la medalla. Los cruces fueron confirmados por la AFA. El primero se jugará el viernes 22 de marzo en el estadio El Encanto, de Mazatlán, Sinaloa. Apenas tres días más tarde, la selección olímpico volverá a enfrentar al mismo rival, pero en el Cuauhtémoc, de Puebla.

LA NACION