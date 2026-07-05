Noruega celebró con la “remada vikinga” tras eliminar a Brasil del Mundial y clasificar a cuartos

Con la clasificación a los cuartos de final ya asegurada, los futbolistas de Noruega repitieron este sábado la celebración conocida como la “remada vikinga”, un festejo que se convirtió en una de las postales del equipo durante este Mundial. Tras la victoria por 2-1 sobre Brasil, titulares y suplentes se reunieron frente a una de las cabeceras del estadio para compartir el ritual junto a los hinchas.

En esta oportunidad, el encargado de conducir la celebración fue Erling Haaland. El delantero tomó un palo de bombo y comenzó a marcar el ritmo, mientras sus compañeros, sentados sobre la cancha, acompañaban cada golpe con el característico movimiento de remar. Desde las tribunas, los simpatizantes noruegos replicaron la coreografía.

¡HAALAND, NORUEGA Y EL REMO QUE ELIMINÓ A BRASIL! pic.twitter.com/kQqHw6kUQq — TyC Sports (@TyCSports) July 5, 2026

La selección escandinava ya había realizado el mismo festejo tras eliminar a Costa de Marfil en los dieciseisavos de final. La ceremonia está inspirada en la tradición vikinga y reproduce el movimiento de los remeros que impulsaban las embarcaciones nórdicas. Durante los partidos de Noruega, los hinchas suelen acompañarla con el grito “¡Ror!”, que significa “remar” en noruego.

El festejo llegó después de otra noche histórica para Noruega. Con un doblete de Haaland, el conjunto dirigido por Ståle Solbakken derrotó 2-1 al pentacampeón Brasil y avanzó por primera vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo. Además, el delantero alcanzó a Lionel Messi y Kylian Mbappé en la cima de la tabla de goleadores del torneo, con siete tantos.

Con información de Reuters

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