Jhon Arias, nuevo refuerzo de Palmeiras, por 25 millones de euros: otro impacto del fútbol brasileño

El delantero colombiano Jhon Arias vuelve a Brasil, esta vez con la camiseta del Palmeiras, tras un breve paso por Inglaterra con el Wolverhampton, anunció este sábado el club de Sao Paulo. Y esto se da justo una semana después de que Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores, pagó 42 millones de euros (50 millones de dólares) por Lucas Paquetá a West Ham, también de la liga inglesa. Lo de Paquetá fue el pase más caro de un club de Sudamérica.

Según la prensa local, Palmeiras paga 25 millones de euros por el extremo, de 28 años, quien tuvo una brillante etapa previa en el fútbolbrasileño con el Fluminense. Arias firmará un contrato por cuatro temporadas. “¡Listo para dar show en el Allianz Parque", publicó el club paulista en X, junto a una imagen del jugador con la Copa Libertadores y Recopa Sudamericana, que ganó con el Flu. Y eso que Wolverhampton lo había comprado en julio de 2025 a cambio de 22 millones de euros por el 90% de su ficha.

“El colombiano (...) firmó hasta diciembre de 2029 con el mayor campeón de Brasil”, detalló el Palmeiras en un comunicado. Arias marcó un gol en 23 partidos, 14 como titular, en la Premier League con el Wolverhampton, colista en el torneo y prácticamente condenado al descenso. El atacante solo jugó, en promedio, 49 minutos por compromiso en esta competición. Arias anotó otro gol en la FA Cup.

El técnico del Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, había pedido refuerzos en un plantel que perdió a futbolistas de experiencia como el arquero Weverton, que firmó con el Gremio de Porto Alegre. “No hay que ser muy inteligente para ver que si hay salidas, tiene que haber llegadas”, dijo Ferreira en una reciente rueda de prensa.

Jugando para Fluminense ante Al Hilal, de Arabia Saudita, en el Mundial de Clubes 2025 CHANDAN KHANNA - AFP

Arias dejó huella en el Fluminense, equipo del que se despidió en julio para ir a Inglaterra tras haber sido uno de los mejores futbolistas del Mundial de Clubes, en Estados Unidos. El Flu, semifinalista, fue el equipo sudamericano que llegó más lejos en el torneo. Y disputó la final de la Copa Libertadores que Fluminense le ganó a Boca en 2023. Lo hizo como extremo derecho y la camiseta 21.

Tras formarse en las categorías inferiores de Dorados de Sinaloa y Tijuana, ambos en México, Arias regresó a su país natal y debutó como profesional jugando para Llaneros y posteriormente para Patriotas. Su carrera despegó tras ganar el Campeonato Colombiano 2020 con América de Cali y fichar por Independiente Santa Fé la temporada siguiente, donde acumuló buenas actuaciones y fue convocado por primera vez a la Selección Colombia a mediados de 2021.

Había llegado en 2021 al Tricolor de Rio de Janeiro, procedente del Independiente Santa Fe de Colombia. Fue una de las grandes figuras del plantel que ganó el primer trofeo de la Copa Libertadores en la historia del club, en 2023, y el título de la Recopa Sudamericana, en 2024. Sumó 47 goles y 55 asistencias en 230 partidos en todas las competiciones con el cuadro del barrio carioca de Laranjeiras.

Según el fichaje confirmado del club para la temporada 2026, Jhon Arias será el undécimo jugador colombiano en vestir la camiseta del Palmeiras en la historia. Antes de él, sus compatriotas Richard Ríos, Atuesta, Rincón, Lozano, Asprilla, Muñoz, Armero, Mina, Borja y Angulo también jugaron en el Verdão.

Final de la Copa América 2024 Argentina Colombia Rodrigo De Paul Jhon Arias Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

De acuerdo con la prensa brasileña, el Fluminense compitió con el Palmeiras por repatriar a Arias, debido a una cláusula en su traspaso al Wolverhampton que le daba derecho a intentar igualar cualquier oferta en una negociación futura. Según esos informes, Fluminense no pudo llegar, finalmente, a la cifra puesta sobre la mesa por el Verdao.

AFP