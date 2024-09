Jorge Almirón, DT de Colo Colo: cómo imagina la revancha con River y si ahora cree que le valoran más su etapa en Boca

Escuchar

Jorge Almirón está viviendo días intensos como DT de Colo Colo. Pretende clasificar a su equipo para las semifinales de la Copa Libertadores, y enfrente tiene nada menos que a River y Marcelo Gallardo. En el partido de ida disputado en Chile, fue empate 1-1, y el desarrollo se vivió como una batalla de las viejas Copas, con intensidad. La revancha será aún más compleja, según proyecta el extécnico de Boca, a quien llevó al Xeneize en 2023 a la final del principal certamen continental, aunque luego perdió la final ante Fluminense por 2-1.

Renunció luego de eso, ya no volvió a dirigir a Boca. Ahora tiene revancha con el Cacique, un grande de Chile y un equipo (y futbolistas) que se adaptaron rápidamente a su idea. En declaraciones al programa Líbero, por TyC Sports, opinó de varios temas, entre los que opinó sobre un balance más en frío de lo que fueron los primeros 90 minutos en Santiago de Chile del encuentro ante River. “Normal que un partido se inicie con dudas. No veníamos de jugar nosotros el fin de semana y ellos (por River) aprovecharon esos primeros momentos, pero después de los 15/20 minutos fue distinto y el dominio en el segundo tiempo fue más amplio, fuimos muy superiores y tuvimos situaciones para ganarlo”, opinó Almirón, que también se refirió a varios temas, entre ellos, su etapa en Boca y si cree que hoy lo valoran más que antes, teniendo en cuenta que los puntos que sacó le permitieron al Xeneize clasificarse al Mundial de Clubes de 2025.

Cómo será la revancha: “La intención va a estar, de repetir el partido pero el contexto es otro. Tenemos gente de experiencia y el equipo ha demostrado personalidad para jugar de visitante otros partidos. Vamos a hacer el intento de jugar e ir a ganar. No echarnos atrás ni esperar porque es peligroso y si hacés eso River te somete. Hay que aprovechar nuestros momentos buenos, pero va a estar buena la serie”.

Jorge Almirón y su cuerpo técnico en la antesala del primer partido con River RODRIGO ARANGUA - AFP

Las expulsiones del final de Falcón y Paulo Díaz: “Se enfrió y se perdió mucho tiempo. La expulsión era evitable con la experiencia que tenía. Se excedieron los dos muchachos pero él lo podía haber manejado de otra manera. Llegamos con ventaja al final pero el juego se desdibujó”.

¿No jugar el fin de semana, una ventaja?: “Nosotros vamos a llegar muy bien desde lo físico. Vamos a tener una semana para recuperar jugadores, vendrá bien. Mauricio Isla venía de jugar con la selección. Plantear lo que vamos a intentar llevar a cabo, pero no habrá ventajas en eso. Son finales, partidos decisivos. Me pasó del otro lado y sé que el rival (River) deberá preocuparse de su partido también”.

El análisis de River: “Gallardo lleva poco tiempo. El partido con Tucumán se notó, ahí ganaron con mucha claridad pero a una semana de eso se encontró con otro equipo que fue fuerte, sólido, competitivo. Nosotros intentaremos confirmar eso. Vamos a enfrentar un mejor River, proyecto eso, pero nosotros estamos muy fuertes. En posesión y llegadas, en la intensidad. Colo Colo nos dejó con esa buena sensación de que aún con el partido parejo pudimos haber ganado”.

Arturo Vidal, referente de Colo Colo, ante River Luis Hidalgo - AP

Cómo es dirigir a Arturo Vidal: “Son jugadores Top. Están acostumbrados a jugar partidos decisivos, está capacitados para aparecer cuando tienen que aparecer. Venía de una lesión pero se recuperó y casi sin hacer fútbol, apenas un entrenamiento, volvió después de un mes casi sin jugar y lo hizo muy bien. Aguantó lo que iba a eligen bien los pases, emblema para Colo Colo y para Chile. Te hace fácil el día a día. Los jugadores top son así, saben lo que tienen que hacer en la cancha”.

Haber sido DT de Cavani en Boca: “Son los partidos que quieren jugar esta clase de jugadores, donde aparecen. Están preparados. Si están bien físicamente van a aparecer ahora”.

Sergio Chiquito Romero, en un partido complicado como arquero de Boca ante Racing Augusto Famulari

Respaldo a Chiquito Romero: “No estoy ahí para opinar ni el día a día. Lo que rindió Sergio conmigo fue muy bueno, también hablo de jugadores Top. Es un arquero Top. Siempre estuvo presente en partidos clave. No tengo dudas. Siempre hay momentos, pero lo que yo viví fue así. Ahora hay otro entrenador y también tomará decisiones”.

Almirón DT antes de Boca, su estilo: “¿Boca me cambió? No, no. Son los momentos. Cuando llegué a Boca había 13 lesionados, después se juntó el nuevo torneo local con la Copa Libertadores. Cavani venía sin jugar de Valencia; Rojo venía de una lesión de un año, que son los líderes que te llevan adelante un equipo, pero entre todos fuimos mejorando el equipo. Advíncula, Barco, Medina; Varela fue vendido... Se fueron afianzando muchas cosas. Quizás no se le da el valor total, pero nosotros no salíamos a replegarnos, se dio así. Casi todos los partidos los merecimos ganar en la Copa. El arquero tuvo mística. Nunca se buscó empatar y ganar por penales. Eso fue absurdo. Con Nacional en Uruguay por ejemplo estaba imposible jugar por el clima y la cancha, como locales se dio algo raro que estábamos ganando y nos empatan. Crecieron mucho los chicos, eran buenos jugadores”.

El argentino Jorge Almirón, técnico de Boca Juniors, reacciona durante la final de la Copa Libertadores en contra de Fluminense Bruna Prado - AP

Su balance en Boca: “Mi tarea en Boca... Yo en silencio nunca me voy. Sí para los de afuera. Pero para adentro hablamos las cosas, nos dijimos lo que nos teníamos que decir en la cara y voy a estar eternamente agradecido por el proceso y la oportunidad que tuve de dirigir a Boca. Y ahora estoy abocado a Colo Colo, enfocado acá, soñando con estar entre los cuatro mejores de América. Y lo que pasó... deseándole lo mejor a Boca. Todo fue un aprendizaje”.

El estilo de salir jugando, un sello que arrastra desde que era DT de Lanús: “Se sufre, pero la gente de Colo Colo gritó muchísimo el otro día. El gol de Palacios fue así. Voy viendo la jugada y el fútbol me encanta. Cuando se aprovechan las cualidades que tienen los jugadores es maravilloso para todos. Cuando la gente lo analiza veo que quieren jugar; hay errores y son parte del juego pero cuando sale bien es maravilloso”.

Carlos Palacios en la mira de Boca: “No sé qué pasará a fin de año, pero que nos aporte hasta donde esté. Si pagan la cláusula, no se puede hacer nada. El jugador decidirá. Pero lo estamos disfrutando hoy y es un buen chico. Sería fantástico mantenerlo pero bueno, el tiempo dirá y también tiene mucho que ver los deseos del jugador. ¿De qué juega? Es un jugador que no podés encasillar. Va entendiendo la jugada y la interpretación por dónde moverse en el frente de ataque. Igual vas aprendiendo de los jugadores. A veces le digo quedate acá pero se cierra, recibe y hace el gol. jajaja. Depende de la interpretación y la calidad. El juego son las dos facetas, ataque y defensa”.

¿El arbitraje de la ida y vuelta?: “Estamos informados de todo, pero no me fijo tanto. No le presto demasiada atención. Pudo haber manejado las expulsiones del final de otra manera porque FAlcón para nosotros es importante. Además se frena el paritdo por eso, pero bueno. Yo siempre espero que el árbitro haga lo que tiene que hacer y sé que se va a equivocar a favor y en contra. Le vamos a protestar pero espero tener un buen arbitraje y que si el rival nos supera que nos supere jugando y no por una decisión. Me ha pasado que partidos se definan por detalles y esos detalles no te pueden perjudicar”.

Sobre el final de la charla, le preguntaron a Almirón qué entrenadores seguía en la actualidad, con quiénes sentía una influencia. “Miro a Roberto De Zerbi (hoy en Olympique de Marsella, antes en Sassuolo y Shakhtar Donetsk), copio cosas suyas; hay muchos entrenadores buenos. De los últimos tiempos De Zerbi y de siempre Guardiola”, dijo a modo de anticipo de lo que será un nuevo duelo ante Marcelo Gallardo, el entrenador más ganador en la historia de River.

