La trayectoria global de Jorge Almirón sigue de capa caída. No puede avanzar. No le fue bien en Atlético Nacional, en San Lorenzo ni en Al-Shabab, de Arabia Saudita. Y ahora, sumó una nueva decepción. El técnico argentino presentó esta noche la dimisión como entrenador de Elche tras la derrota ante el Celta de Vigo por 3-1, en el estadio de Balaídos. "He tomado la decisión de no seguir. Deseo lo mejor al equipo y a mis jugadores. Agradezco todo el tiempo que he vivido con ellos". El DT pasó por la sala de prensa del estadio con un considerable retraso y se limitó a comentar ante los medios su adiós al club sin aceptar preguntas.

"Lo voy a hacer corto para que no se generen especulaciones. He tomado la decisión de no seguir en el equipo. Les deseo lo mejor a mis jugadores, porque lo siguen siendo (buenos futbolistas). Les deseo lo mejor. Hoy lo dejaron todo, lamentablemente no se dieron las cosas en el partido. Agradezco todo el tiempo vivido a la gente que conozco", afirmó. El club lo despidió con este comunicado: "Jorge Almirón no continuará como entrenador del Elche CF. Desde el Club queremos agradecer el trabajo realizado y desearle lo mejor.

Un baldazo de agua fría para Racing

Su salida representa un golpe, además, para Christian Bragarnik, el mayor accionista de Elche, que además es el representante de Eduardo Coudet, el técnico ganador, que días atrás, había sostenido: "Christian es un amigo mío, es abogado y es el hombre que pongo por delante cada vez que hay que arreglar un contrato, pero no tenemos una relación directa y yo no tengo nada que ver con su oficina de representación ni su staff de trabajo. No es un partido diferente ni algo en lo que piense porque en la Argentina ya me he enfrentado a más de un club en el cual él tiene gravitación".

Para el empresario fue un traspié, porque también tiene una relación directa con Almirón. Sobre todo, en días en los que estuvo en el centro de la escena, por el triunfo de Defensa y Justicia en la Copa Sudamericana -en el Halcón tiene mucha incidencia- y, desde hace algunos días, se metió en el día a día de Ferro, que sigue en el ascenso.

Almirón, que había comenzado su ciclo con tres victorias y un empate en los primeros cinco encuentros, acaba con un pobre paso por el fútbol español con 3 triunfos, 9 empates y 9 derrotas. Elche cosechó 18 puntos en los 21 partidos que contó con el DT que últimamente no le encuentra la vuelta de rosca a sus equipos.

Los goles de Celta de Vigo -en el que ingresaron Augusto Solari y Facundo Ferreyra en el segundo tiempo- fueron anotados por Santiago Mina (2) y Brais Méndez. Emiliano Rigoni, que fue titular al igual que Iván Marcone, Lucas Boyé y Guido Carrillo, marcó para Elche a los cinco minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, Celta de Vigo, que logró su primera victoria luego de una serie sin ganar de seis partidos, con tres derrotas y tres empates consecutivos, quedó en el noveno puesto con 29 puntos. Elche está penúltimo, con 18 unidades.

