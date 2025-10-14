Jorge Brito habló sobre la continuidad de Gallardo en River y todo lo que se juega el equipo en los próximos 45 días

River vive un presente futbolístico muy negativo. Las estadísticas son demoledoras: de los últimos siete partidos perdió seis y ganó solamente uno, la victoria ante Racing por la Copa Argentina. En el contexto de esta racha negra, en la que tanto Marcelo Gallardo como los futbolistas quedaron bajo la lupa, igualmente quedan objetivos importantes para culminar el año de una mejor manera: allí están, en el horizonte, la posibilidad de rescatar el título de la Liga Profesional y de la Copa Argentina, además de imponerse en el superclásico con Boca. Todo sea por encarrilar el rumbo.

Dentro de este panorama futbolístico incierto habló Jorge Brito, presidente de la entidad de Núñez, que se refirió a los malos resultados, a la situación del entrenador y a la decisión que deberá tomar a fin de año, cuando venza el contrato del doble campeón de la Copa Libertadores (2015 y 2018).

Una de las primeras frases del empresario se relacionó con la dura derrota que River sufrió el domingo en el Monumental ante Sarmiento, por 1 a 0, en el duelo de la fecha 12 del Torneo Clausura: “Naturalmente, lo que vimos el domingo no es algo a lo que estemos acostumbrados en River ni que nos guste. Para mí, se trata de recalcarle al socio que estamos muy unidos, jugadores, cuerpo técnico y dirigencia, y que eso se va a poder revertir“, le respondió a ESPN con un mensaje optimista.

Jorge Brito habló del presente futbolístico que atraviesa River Walter Manuel Cortina

Para River, que actualmente figura afuera de la clasificación directa para la Copa Libertadores del 2026, se vienen partidos claves. El próximo 24 de octubre disputará la semifinal de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia y el fin de semana del domingo 9 de noviembre jugará el Superclásico ante Boca en la Bombonera. Sobre estos desafíos, añadió: “Entendemos que cuatro derrotas consecutivas en el campeonato no es algo normal, pero es importante mencionar que estamos en un período de plena competencia, en semifinales de Copa Argentina, disputando el torneo y en zona de clasificación a la Libertadores en la tabla anual. Tenemos que ver lo bueno, porque si uno no ve lo malo no se puede mejorar“.

En línea con la respuesta anterior, agregó: “Estamos en un período muy corto en el que nos estamos jugando el año y confiados en que el entrenador y los jugadores van a poder revertir esto. Es algo que compartimos desde la comisión directiva y por el cual trabajamos mucho en esta unidad que nos dio tantos logros y que nos parece tan importante“.

El contrato de Gallardo finaliza en diciembre y en un año electoral, Brito respondió sobre la continuidad del DT: “Ningún candidato opositor habló de un cambio de técnico. Claramente la gente no está contenta con el presente futbolístico y el responsable del presente deportivo es Marcelo Gallardo, pero nadie piensa, ni siquiera la oposición, en un cambio de técnico. Ahora, la decisión será de Gallardo y tendrá la facultad de decidir a fin de año qué es lo que querrá hacer”. Con respecto a refuerzos, Brito dijo que “a fin de año, él verá qué va a hacer”.

Jorge Brito expresó que Marcelo Gallardo es responsable del momento futbolístico de River, pero en un año electoral ni él ni la oposición piensan en un cambio Prensa River

En cuanto a la manera en que se manifestó el hincha el domingo, fue claro: “Los silbidos se callan con goles y resultados. Los jugadores y los resultados no están hoy a la altura de lo que esperamos en River. Hay que competir y ganar”. Además, fue autocrítico: “Uno como presidente de River sueña con ganar la Copa Libertadores. Es una espina. Yo reconozco que en lo deportivo no cumplí mis expectativas, esperaba más. Pero también para mí son un orgullo todas las obras que materializamos. Eso queda para siempre”.

“Todavía no pudimos encontrar el equipo. Cuando los resultados no están a la altura está claro que los jugadores no están a la altura. Los tres factores tiene mucho que ver: alta rotación, lesionados y convocados a la selección y por eso todavía no se pudo encontrar ese equipo que esperamos. Es importante ver de dónde venimos y donde estamos, entonces eso me genera la ilusión de que esto se revierta rápido”. Brito gregó: “Tenemos con qué creer, con qué confiar y nos ha pasado en historias recientes de River, por ejemplo, en 2018. Tuvimos el partido bisagra con Boca en Mendoza y después disfrutamos de un año espectacular y fue uno de los más importantes de la historia de River. “Es importante recalcarle al socio que estamos muy unidos entre cuerpo técnico, jugadores y dirigencia. Tenemos que ver lo malo para mejorar, pero en 45 días nos jugamos el año. Estamos confiados en que esto se va a revertir”.

Jorge Brito, el momento de Gallardo al mando del plantel de River y la posición de la dirigencia sobre su futuro.



▶ Mirá #ESPNF12 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/PWmkX2jcwq — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 14, 2025

Por último, puso el foco en la adaptación que deben atravesar todos los refuerzos de River y que siempre es tema de conversación al analizar rendimientos y partidos: “Cuando la cosa no ocurre de la manera que esperamos, esos cambios son más complejos; más cuando hay jugadores que se incorporaron recientemente, ahora o en el receso de enero. Esto ha sido una particularidad en estos 12 años que estoy como directivo, que jugadores que incorporamos les cuesta un tiempo incorporarse a River. Todo ese combo de jugadores nuevos, selección y lesionados hace que hoy no pueda salir un once de memoria y que la cosa no pueda fluir como todos esperamos. Para eso tenemos un gran cuerpo técnico, que tanto queremos y alegrías nos ha dado, y jugadores con la capacidad de poder revertir esto y rápido. De eso estamos muy confiados en la comisión directiva“.