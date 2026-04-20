Video: el festejo de Adam Bareiro que descubrieron en redes y sorprendió por su pasado en River

Boca Juniors se quedó con una nueva edición del Superclásico. En un encuentro disputado en el estadio Monumental, el equipo dirigido por Claudio Úbeda ganó 1-0 con gol de Leandro Paredes, de penal, y de esta manera quedó a un paso de la clasificación al playoff. Del otro lado, River, dejó una pobre imagen ante su gente y deberá revertir este momento con resultados positivos en el torneo local y la Copa Sudamericana.

El gesto provocador de Adam Bareiro

Uno de los momentos más importantes de la jornada fue el penal de Leandro Paredes que definió el encuentro en favor de Boca. Tras una magnifica ejecución, el mediocampista festejó sobre una de las esquinas del campo de juego y se llevó sus manos a las orejas emulando al Topo Gigio.

En medio de la euforia por el tanto, Adam Bareiro, delantero de Boca, se sumó de una manera particular al festejo: con cierto delay respecto a Paredes, el futbolista paraguayo segundos después imitó a su compañero y causó cierto revuelo en los hinchas de River quienes se sintieron ofendidos por dicho gesto.

Leandro Paredes convirtió el único gol del Superclásico Natacha Pisarenko - AP

Bareiro llegó a River en la temporada 2024-2025 y no cumplió con las expectativas propuestas. Con un puñado de partidos bajo la conducción de Marcelo Gallardo, el exjugador de San Lorenzo no convirtió goles en su paso por el Millonario y salió cedido al club Al-Rayyan de Qatar.

En un pequeño lapso de tiempo, el atacante retornó a River y fue transferido al Fortaleza de Brasil, donde descendió a la segunda categoría. Sin embargo, su nombre fue acercado a Boca y recibió el visto bueno por parte de Juan Román Riquelme y Claudio Úbeda. A partir de ahí, tras una negociación, Bareiro se convirtió en jugador del Xeneize y rápidamente se metió en el equipo titular para conformar una dupla de ataque con Miguel Merentiel.