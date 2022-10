Jorge Sampaoli es el nuevo director técnico de Sevilla

Los caminos de Jorge Sampaoli y de Sevilla se vuelven a cruzar. El entrenador argentino fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del equipo andaluz y regresa al club por el que ya tuvo un gran paso en la temporada 2016-17. El de Casilda llega en lugar de Julen Lopetegui, echado tras la caída ante Borussia Dortmund por la Champions League este jueves. El DT firmó este jueves por lo que queda de temporada y una más, hasta el 30 de junio de 2024. Llega a un equipo golpeado con un presente complicado en las dos competencias que disputa y tendrá a cuatro argentinos en el plantel.

Sampaoli llega a Sevilla para encarar lo que será su segunda etapa y fue presentado esta mañana donde ya firmó su vínculo. Quienes formarán parte de su cuerpo técnico serán Jorge Desio, Diogo Meschine y Pablo Fernández. Esta tarde, desde las 18.30 de la ciudad de Andalucía dirigirá su primer entrenamiento en la ciudad deportiva. La carrera del casildense luego de su primera experiencia en el equipo del sur de España fue en la selección argentina, con un polémico paso que finalizó tras la derrota en octavos en el Mundial 2018 4-3 ante Francia. Luego dirigió a Santos (2018-2019), Atlético Mineiro (2020-2021) y Olympique de Marsella (2021-2022).

Y su regreso tiene que ver con lo que fue un gran paso por el club en la temporada 2016/17. Allí dejó un gran recuerdo. En la primera rueda de ese campeonato cosechó un récord histórico de puntos aún vigente con 42. Sobe el final de la Liga consiguió dejar al conjunto blanquirrojo en el cuarta lugar con 72 puntos, permitiéndole disputar de nuevo la Champions League. Allí alcanzó los octavos de final, donde quedó eliminado ante el Leicester con un global de 3 a 2 a favor de los ingleses.

El arribo de Sampaoli al equipo se da en un momento turbulento. Sevilla se ubica en el puesto 16 de la Liga de España con cinco unidades en las siete fechas disputada. Sólo ganó un partido, empató dos y perdió cuatro. Además, tiene 13 goles en contra y seis a favor. Además, en la Champions League tampoco tiene un buen presente. Está tercero en el grupo G con una unidad. El único punto que tiene lo rescató en una igualdad ante Copenhague por 0 a 0 y luego fue goleado por Manchester City por 4 a 0 y Borussia Dortmund por 4 a 1. Ambos partidos en el Benito Sánchez Pizjuán.

La dura caída ante el equipo alemán fue la que derivó en la salida de Julen Lopetegui, algo que ya se venía barajando desde hace algunas semanas atrás. “El Sevilla FC ha destituido a Julen Lopetegui como técnico del primer equipo una vez finalizado el choque que ha enfrentado este miércoles al equipo de Nervión con el Borussia de Dortmund”. Con este comunicado, el equipo español puso fin a la etapa del técnico. Lopetegui no perdió la oportunidad de agradecer al Consejo de Administración, a sus futbolistas y a los hinchas. Tras el partido se dirigió al campo de juego a recibir una ovación por parte de todos los presentes en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Con una mano en el corazón, Lopetegui le agradece a los hinchas de Sevilla la ovación luego de conocerse su salida del club

Hace algunos días atrás se vivieron jornadas complejas en el conjunto andaluz. En un encuentro de la filial Sevilla Atlético y el Sanluqueño (2-3), los futbolistas del primer equipo pasaron cerca de las tribunas de la ciudad deportiva porque necesitaban ir a realizar ejercicios en el gimnasio. Y al ser divisados por los hinchas, estos les recriminaron la actitud que tienen en el campo de juego. Incluso, alguno les gritó “sinvergüenzas”, lo que provocó la reacción de Acuña, que respondió al insulto.

Sobre ese hecho aclaró internamente el club, que se trató de un solo hincha, que se dirigió de “forma abrupta a los jugadores”. No solo reaccionó Acuña, que no estuvo en el duelo entre Sevilla y Atlético de Madrid después de haber participado de la gira con el seleccionado argentino por los Estados Unidos, donde no jugó ni un minuto. El departamento de comunicación de Sevilla intentó minimizar el incidente que “en ningún caso fue un colectivo de aficionados” y que el espectador en cuestión continuó viendo el partido del filial desde su localidad tras el incidente, con normalidad.

Jorge Sampaoli siendo presentado en Sevilla en el año 2016 CRISTINA QUICLER - AFP

La calma en Sevilla será buscada con la inmediata llegada de Jorge Sampaoli, alguien que ya es un hijo predilecto de la casa. El argentino tendrá una dura tarea para encontrarle el rumbo a un equipo en el que contará con cuatro compatriotas: Gonzalo Montiel, Alejandro Papu Gómez, Erik Lamela y Marcos Acuña. Lo cierto es que el exentrenador de Argentina llega a un territorio que conoce y con una afición que sabe de su trabajo y lo apoyará desde el primer minuto.

