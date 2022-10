Jorge Sampaoli festejó provocativamente un gol que fue anulado en Sevilla - Valencia, Erik Lamela empató en el final y Papu Gómez fue expulsado pero no dejó la cancha

escuchar

Esta semana no hay acción de Champions League, pero eso no implica que no haya actividad en el fútbol europeo. Por la necesidad de condensar el calendario por el Mundial de Qatar, las ligas del Viejo Continente deben jugar fechas entresemana para repartir la carga y compensar ese mes en que no tendrán actividad. Y este martes se vivió en LaLiga, de España, un partido de muchísima acción y un final repleto de tensión entre Sevilla, que contó con Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Alejandro “Papu” Gómez desde el inicio, y Valencia. Más intenso que lo que sugiere el 1-1.

El local, en el que recientemente asumió como director técnico Jorge Sampaoli, comenzó golpeado por un gol del veterano Edinson Cavani a los cinco minutos. El uruguayo se encuentra en gran forma: anotó en cuatro partidos más goles, tres, que en toda la temporada anterior, en Manchester United (dos). La primera parte del encuentro en Andalucía fue muy pareja; ambos equipos exigieron a los arqueros a partir de pelotas paradas.

El gol de Cavani, que abrió el marcador

A comienzos del segundo tiempo Sevilla pareció encontrar el empate. A los 10 minutos, el recientemente ingresado Erik Lamela halló libre al delantero Rafa Mir y éste resolvió ante la salida de Giorgi Mamardashvili. Sampaoli corrió festejando efusivamente hacia el cuarto árbitro, antes de que sus asistentes le informaran que el gol había sido invalidado por fuera de juego del español. ¿Qué había pasado? Al DT santafesino lo habían amonestado sobre el cierre de la etapa inicial, por sus gestos y gritos.

El festejo de Sampaoli por el gol... anulado

Pero el ex seleccionador de Chile y la Argentina volvería a tener una oportunidad de festejar. Luego de media hora de intentos constantes y un cúmulo de errores defensivos de ambos conjuntos, a los 41 minutos Lamela apareció desmarcado en un córner que desvió Kike Salas para definir y, entonces sí, llegó el empate. Nuevamente, Sampaoli celebró eufóricamente en dirección al árbitro asistente.

El empate de Lamela, cerca del final

El gol sirvió como gran envión para que el local fueran a buscar el triunfo, y en el tiempo adicional acechó el área de Valencia. Pero ese actitud lo dejó profundamente expuesto a contraataques, y una pifia de Jesús Navas a los 50 dejó a Papu Gómez en defensa contra Justin Kluivert mientras Mouctar Diakhaby lo doblaba por la banda izquierda. El volante de la selección argentina frenó al neerlandés con una fuerte patada, pero luego Kluivert se levantó e intentó darle un pase a Diakhaby antes de que Salas lo bajara por segunda vez, en esta ocasión en el área.

El árbitro César Soto Grado cobró la primera de las faltas, por lo que el argentino inicialmente vio la tarjeta roja. Pero tras un largo chequeo de VAR, el referí cambió su decisión: validó el penal por la falta de Salas, que fue echado del campo, y la expulsión de Gómez fue reducida a una amonestación. El capitán José Gayà tuvo la oportunidad de la victoria para Valencia, pero en otro giro de un partido vibrante, falló el penal: su tiro fue salvado por Yassine Bounou. Para cuando esa jugada terminó, ya habían transcurrido 11 minutos de tiempo añadido.

La sucesión que terminó con el penal errado por Gayà

Posteriormente, el conjunto dirigido por Gennaro Gattuso tuvo dos tiros de esquina, que no aprovechó, y el duelo llegó a su fin tras 14 minutos extras. El empate deja a Sevilla momentáneamente fuera de la zona de descenso, pero a medida que transcurra el resto de la fecha los resultados de los competidores directos pueden acercar al club andaluz a los últimos puestos. Sevilla aún necesita mejorar considerablemente para reencauzar una temporada que comenzó mal. Al menos, el regreso de Sampaoli ya está otorgando una alta intensidad a sus partidos...

El resumen de un empate electrizante

LA NACION