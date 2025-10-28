José Mourinho volvió a elogiar a Otamendi: “Hay viejos que son jóvenes”

A un mes de su llegada a Benfica, el director técnico del club, José Mourinho, elogió por segunda vez al defensor argentino Nicolás Otamendi. Volvió a destacar su liderazgo en el equipo dentro y fuera de la cancha.

“Una cosa es la edad real y otra es lo que vemos en el campo y, en mi caso, en los entrenamientos. Hay jóvenes de 20 años que son jugadores viejos y hay viejos de 38 y 40 que son jóvenes. Nico es joven”, aseguró ante la prensa sobre el capitán del Benfica.

El técnico de 62 años señaló, en ese sentido, que Otamendi, de 37, aporta experiencia a un equipo con muchos jugadores jóvenes.

Nicolás Otamendi capitán del Benfica Prensa Benfica

En septiembre, en la previa del partido de la Liga de Portugal contra el Rio Ave, Mourinho había afirmado que la cinta estaba “en el brazo de alguien que es un verdadero capitán y se asume como tal”. “Este es un equipo de chicos con un hombre que es campeón del mundo, que es el capitán”, había expresado.

Asimismo, confirmó en la conferencia de prensa, que el defensor será titular en el próximo partido por la Copa de la Liga ante Tondela.

Días atrás, el defensor argentino participó de la goleada del Benfica al Arouca (5-0) con la que el club extendió su racha invicta en la Liga de Portugal después de seis victorias y tres empates. Otamendi contribuyó con un tanto, estrenándose como goleador en la temporada.

Otamendi debutó en el club portugués el 4 de octubre de 2020 y rápidamente se convirtió en referente del equipo.

El capitán de las Águilas juega su sexta temporada en el club. Llegó a 16 tantos en 249 partidos disputados. En junio renovó su vínculo con el Benfica por una temporada más, hasta junio de 2026.