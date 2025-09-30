José Mourinho vuelve a Chelsea: por qué ahora es mejor DT, su etapa provocadora y la anécdota con Ferguson

José Mourinho es una referencia mundial. Defienda al equipo que le toque y la competencia que sea, siempre genera un foco de atracción. Dirigió más de 1000 partidos en su carrera y ganó 26 campeonatos. En la antesala del partido que Benfica jugará con Chelsea en Inglaterra, el DT de 62 años miró a su derecha, luego a su izquierda, y sonrió al ver las fotos de su “yo” más joven levantando tres trofeos de la Premier League como entrenador del rival de este martes. El hombre que una vez se refirió a sí mismo como “The Special One” regresó a Stamford Bridge el lunes como técnico del equipo portugués y se encontró con imágenes del pasado, cuando era considerado el mejor entrenador del mundo.

“Por supuesto, siempre seré un Blue”, dijo Mourinho con una sonrisa mientras hablaba desde un sitio que conocía el día antes de que Benfica se enfrente a Chelsea en su primer partido de la Champions League en cinco años. “Soy parte de su historia y ellos son parte de mi historia. Les ayudé a convertirse en un Chelsea más grande y ellos me ayudaron a convertirme en un José más grande”, agregó en declaraciones difundidas por la agencia AP.

José Mourinho: "Siempre seré Blue", en referencia a Chelsea: "Yo hice mejor a Chelsea y ellos me hicieron mejor a mí como DT" ADRIAN DENNIS - AFP

Mourinho tuvo dos etapas con el Chelsea, primero de 2004 a 2007 cuando irrumpió en el fútbol inglés, le encantó por completo y fue un soplo de aire fresco. Su segunda etapa de 2013 a 2015 no fue tan exitosa, pero incluyó un tercer título de la Premier. No es de extrañar que todavía sea idolatrado por los hinchas en esta parte del suroeste de Londres, y honrado con fotos repartidas por la suite donde hablaba dentro de Stamford Bridge con los periodistas. “No creo que me insulten... (bromeó). Yo también los aprecio, pero a la hora de jugar el partido sólo tengo que pensar en ganar”, explicó.

¿Será una manera de relanzar su carrera? Cabe recordar que el último título conseguido por Mou fue la Conference League 2021/22 con la Roma de Paulo Dybala. Su última experiencia en Turquía dirigiendo a Fenerbahçe no fue positiva (había asumido el 2 de junio de 2024 y fue despedido el 29 de agosto de 2025), pero ahora tiene revancha regresando al Benfica, el club que lo vio nacer como entrenador principal: “Estos años en los que no jugué en la Champions League no fueron malos, porque jugué las finales de la Europa League y la Conference League. Obviamente, la Champions League es la competición más importante, la competición con los clubes más importantes de Europa y, para mí, obviamente significa mucho, porque si ganar una es un sueño para todos, ganar dos es aún mejor”, dijo en referencia a las Copas conseguidas con Porto e Inter.

Este lunes el portugués también le brindó interesantes declaraciones en una entrevista con la página oficial de la UEFA: “He tenido la suerte en mi carrera de entrenar a muchos grandes clubes: Real Madrid, Inter, Manchester United, Chelsea. El Benfica es un grande. Y, en ese sentido, un club grande conlleva grandes responsabilidades, grandes expectativas... todo es grande. Pero volver a la Champions es el tipo de reto que necesito”.

José Mourinho da indicaciones en el entrenamiento de Benfica antes de medirse como visitante con Chelsea Steven Paston - PA

Y allí recordó una charla que tuvo con Sir Alex Ferguson, el legendario entrenador inglés que fue director técnico del Manchester United desde 1986 hasta su retiro en 2013. “Recuerdo un partido de la Champions League, el Manchester United contra el Real Madrid, en el que yo estaba en el Real Madrid y Sir Alex [Ferguson] en el Manchester United. Estaba en su oficina antes del partido y le pregunté: “Sir Alex, ¿cambia alguna vez esto, en términos de la tensión y la adrenalina que sentimos antes de un partido tan importante?”. Él respondió: “No, nunca cambia. Es lo mismo hasta el final”. Han pasado más de diez años [desde entonces] y mis sentimientos no cambian".

Al respecto, profundizó en el concepto: “Si algún día siento menos alegría al despertarme temprano por la mañana para ir al trabajo; si algún día siento menos alegría por ganar un partido; si algún día siento menos tristeza por perder un partido; si algo cambia, entonces será como una luz roja que se enciende”.

La Champions ganada por Mourinho con Inter

Sobre su desarrollo como entrenador, Mourinho respondió de manera sincera: “Hoy soy mejor que antes. Creo que un entrenador mejora tras pasar por muchas experiencias. La principal diferencia que noto en mí mismo es que quizá al principio era más egocéntrico, y he cambiado de tal manera que, no sé... siento que soy más altruista. Siento que estoy en el fútbol para ayudar a los demás más que para ayudarme a mí mismo. Estoy aquí para ayudar a mis jugadores más que para pensar en lo que va a pasar en mi vida. Pienso más en el club, pienso más en la alegría de los aficionados, más que en mí mismo”.

Y agregó: “Nunca me he considerado un genio. Como provocador, quizá un poco, pero nunca como el diablo. ¿Como genio? Nunca. Por supuesto, siempre he sentido que tenía habilidades naturales que desarrollé para ser un buen entrenador, al igual que muchos grandes jugadores. Hay partidos en mi carrera en los que sentí que gané; que fue gracias a mí, porque hay momentos, decisiones y estrategias antes o durante el partido que lo cambian todo. Te hace sentir como si “yo hubiera ganado [el partido]”. Pero nunca me consideré un genio. Siempre me sentí parte del equipo, y que los jugadores son más importantes que yo, que yo estaba allí para ayudarles".

Ultimo entrenamiento de Benfica antes de jugar con Chelsea ADRIAN DENNIS - AFP

Maresca: “Mourinho, una leyenda”

Enzo Maresca, el actual entrenador de Chelsea, describió a Mourinho como una leyenda y dijo que sería un “privilegio” darle la bienvenida de nuevo al club el martes. En la conferencia anterior al encuentro, el DT de Enzo Fernández afirmó: “Para mí personalmente, él es una leyenda para este club”, dijo el italiano. “Y desde Italia, también es una leyenda para el Inter (de Milán) donde ganó la Champions League, así que es una leyenda para diferentes clubes en el mundo. “Eso muestra lo bueno que es, lo bueno que ha sido”, agregó.

Chelsea no llega en un buen momento: perdió en tres de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones, dos en la Premier y uno en la Champions. Esto ha generado algo de presión a un entrenador que llevó al equipo a los títulos de la Conference League y el Mundial de Clubes al final de la temporada pasada.

Enzo Maresca, DT de Chelsea, le da indicaciones a Enzo Fernández GRANT HALVERSON� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Pero eso no lo pone nervioso a Maresca. El DT, de todas maneras, sintió necesario recordar esos logros en su primer año a cargo y también señalar que de las cinco derrotas de Chelsea en los últimos seis meses, cuatro han ocurrido cuando su equipo ha sufrido una expulsión.

Al preguntarle qué más necesitaba hacer para ganar una popularidad similar a la de Mourinho, Maresca dijo: “Probablemente continuar ganando trofeos. “Recuerdo un momento la temporada pasada... cuando los hinchas empezaron a cantar ‘tenemos de vuelta a nuestro Chelsea’. Me gustaría (ser popular entre los aficionados) algún día, seguro, pero no es mi objetivo. Ya estoy feliz si pueden cantar ‘tenemos de vuelta a nuestro Chelsea’.”