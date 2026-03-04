Juan Musso: de su gran actuación ante Barcelona a pelear por un lugar en la lista para el Mundial

Era el suplente de Emiliano Martínez en la selección y tenía prácticamente asegurado el pasaje para Qatar 2022. Sin embargo, una lesión en el rostro, 91 días antes del debut frente a Arabia Saudita, terminó por frustrar aquel sueño de Juan Musso, el nicoleño de 31 años que viene de ser figura en la clasificación del Atlético de Madrid a la final de la Copa del Rey ante Barcelona en el Camp Nou y que aún pelea por un lugar en la lista de Lionel Scaloni rumbo a la Finalissima ante España, el 27 de marzo, y la Copa del Mundo 2026, para la que el técnico argentino todavía no definió quién será el tercer arquero.

Alternativa del esloveno Jan Oblak en el conjunto de Diego Simeone, el nicoleño aprovechó al máximo una de sus últimas oportunidades para impresionar al entrenador. Musso es titular en el Colchonero en el torneo copero y, a menos de dos semanas de conocerse la lista de convocados para el encuentro frente a la Roja, mostró un nivel altísimo que lo vuelve a a instalar en la órbita de la selección. Con Dibu y Gerónimo Rulli como nombres prácticamente fijos, la tercera plaza del arco sigue siendo una incógnita, ya que Walter Benítez juega poco y nada en el Crystal Palace y la falta de rodaje, en una posición tan sensible, puede terminar inclinando la balanza.

Musso fue una muralla en el Camp Nou y, pese a recibir tres goles, fue la gran figura del Atlético de Madrid Prensa Atlético Madrid

El exRacing, Udinese y Atalanta fue muy tenido en cuenta por Scaloni en los primeros años del ciclo en la mayor, con la que llegó a disputar dos partidos: un amistoso ante Marruecos en 2019, con triunfo por 1 a 0, y otro frente a Bolivia por las eliminatorias rumbo a Qatar, en 2021, con victoria 3 a 0 en el Monumental. Fue parte del plantel en las Copas América de Brasil 2019 y 2021 y en la Finalissima 2022, pero tres meses después de la consagración en Wembley sufrió una fractura en el pómulo derecho tras chocar con un compañero en un partido entre Atalanta y Roma. Ese percance le quitó continuidad y recién pudo reaparecer diez días antes de que Scaloni confirmara los 26 apellidos para el Mundial.

A partir de allí, Musso casi no volvió a ser llamado. Fue suplente ante Bolivia, Paraguay y Brasil a finales de 2023, cuando faltó Gerónimo Rulli, afectado por una luxación en el hombro derecho, y regresó en octubre de 2024 para los duelos ante Venezuela y Bolivia, también en el banco, en medio de la suspensión de Emiliano Martínez.

Abrazo entre Juan Musso y Diego Simeone tras la clasificación del Atlético de Madrid a la final de la Copa del Rey Prensa Atlético Madrid

Tras la Copa América de 2024, de la que no participó, Musso pasó a préstamo al Atlético de Madrid, un salto grande para su carrera que, al mismo tiempo, redujo sus chances con el combinado, ya que llegaba como alternativa de Oblak, con pocas posibilidades de jugar. Aun así, las veces que le tocó estar respondió, con diez vallas invictas en 16 partidos.

En esta edición de la Copa del Rey mostró un nivel sobresaliente que volvió a meterlo de lleno en la consideración de Lionel Scaloni, pese a seguir siendo un nombre observado de cerca a lo largo de todo el ciclo. Ya había brillado en la Champions frente al Inter, la noche en que el Atlético dejó sin invicto al equipo de Lautaro Martínez y lo venció 2 a 1 con un gol de Julián Álvarez, y también respondió en la semifinal de ida en el Riyadh Air Metropolitano, con varias intervenciones determinantes.

Este martes, en lo que posiblemente haya sido su última titularidad antes del duelo entre Argentina y España -la final de la Copa del Rey, ante Athletic Bilbao o Real Sociedad, será el 18 de abril, en Sevilla-, Musso fue figura excluyente frente al Blaugrana, pese a la derrota 3-0 de los dirigidos por Simeone, que debían defender una ventaja de cuatro goles.

❝Tengo un sueño, al igual que todos mis compañeros, que es darle una alegría al club, a la gente y a nosotros mismos❞.



— Musso 🎙 pic.twitter.com/UP1UNFYCHb — Atlético de Madrid (@Atleti) March 4, 2026

Tras irse 0-2 al entretiempo, Musso apareció en toda su dimensión para sostener al Atlético: primero, despejando un centro de Raphinha que se metía en el segundo palo; después, con una atajada ante un derechazo a quemarropa de Ferrán Torres y, un minuto más tarde, con una doble intervención frente a Marc Bernal y otra vez ante Raphinha, aunque la jugada ya estaba invalidada por offside.

La posibilidad de que Musso tenga una nueva oportunidad en la selección no solo se explica desde el nivel, sino también por la falta de un arquero con continuidad que pueda completar la lista de Scaloni: Benítez, que fue parte del proceso en los últimos dos años, apenas disputó seis partidos en los últimos 15 meses en el Crystal Palace, y cuatro de esos encuentros fueron ante rivales menores, ya sea por la UEFA Conference League, la FA Cup o la Carabao Cup, donde tuvo acción ante Liverpool (caída 3-0) y Arsenal, con un empate sin goles y derrota 9-8 en la tanda de penales.

El exRacing busca una nueva oportunidad en la selección, con la que fue campeón de la Copa América 2021 y la Finalissima 2022 Prensa AFA

Facundo Cambeses, de gran cierre de 2025 en el Racing semifinalista de América, tuvo su primera vez en octubre durante la gira por Estados Unidos y, si bien completó 30 minutos frente a Puerto Rico, sin recibir goles, no volvió a ser convocado para el amistoso ante Angola, en Luanda, al que asistieron Rulli, Benítez y Demian Talavera, juvenil de San Lorenzo que viajó como sparring.

“Hablaría más profundo sobre Juan: es importante dentro del grupo y el vestuario. Es una persona con energía y personalidad, que desde donde le toque estar siempre busca ayudar. Eso es más importante de lo que nos pueda dar como portero”, lo elogió Simeone tras el pasaje del Atlético de Madrid a la final de la Copa del Rey.

Juan Musso, Nahuel Molina y Enzo Fernández Prensa AFA

De mantenerse la fecha del 27 de marzo para el encuentro frente a España, Scaloni deberá definir en estos días la lista, que servirá como base para el Mundial. El propio entrenador advirtió que aún quedan algunos casilleros por completar, por lo que el rendimiento de los jugadores en sus clubes en esta recta final será determinante. Una de las dudas pasa justamente por quién acompañará a Dibu Martínez y a Gerónimo Rulli en la nómina, aunque el nivel de Musso vuelve a colocarlo entre los principales candidatos, con la posibilidad de saldar aquella cuenta pendiente que quedó abierta en la antesala de Qatar 2022.