Juan Pablo Freytes, la historia de un guerrero: “Yo sé que en la Argentina se preguntan ‘¿y este pibe quién es?’"

Después de Brasil, la Argentina fue el país que más futbolistas aportó al Mundial de Clubes. Fueron inscriptos 103 compatriotas en 19 de las 32 delegaciones. Con la competencia en los cuartos de final, el filtro eliminatorio ya hizo una profunda depuración, empezando por las tempranas salidas de Boca y River. También se despidieron campeones del mundo, como Lionel Messi, Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Ángel Correa, Lautaro Martínez, Ángel Di María y Nicolás Otamendi. De la gloria en Qatar queda un exponente en el nivel de club: Enzo Fernández (Chelsea).

La representación local en los Estados Unidos quedó reducida a siete apellidos. Para el hincha promedio de nuestro país, la mayoría de ellos son ubicables por su pasado. En Chelsea, además de Fernández está Aaron Anselmino (ex Boca); en Palmeiras se encuentran José Manuel López (ex Lanús), Agustín Giay (ex San Lorenzo) y Aníbal Moreno (ex Racing). En Fluminense se destaca Germán Cano (106 goles en 200 encuentros), con el lejano recuerdo de su paso por Chacarita y Lanús.

El séptimo argentino en acción probablemente sea el más difícil de detectar, si bien su protagonismo en el Mundial es constante e influyente. Se trata de Juan Pablo Freytes, que disputó los cuatro partidos completos con Fluminense y marcó un gol (Ulsan, Corea del Sur). El zaguero central que forma pareja con el capitán Thiago Silva es un fijo en la formación de Renato Gaúcho para enfrentar el viernes al sorprendente Al Hilal (eliminó a Manchester City), por los cuartos de final, en Orlando.

Freytes cruza la pierna para intentar frenar el ataque de Lautaro Martínez ANGELA WEISS - AFP

Escasamente conocido en nuestro medio, a Freytes alcanza con escucharle apenas un par de frases para saber que es cordobés. Su tonada está impregnada por una genuina alegría a causa de su actualidad futbolística. “Soy de Ticino, un pueblito de 4000 habitantes, a casi 200 kilómetros de Córdoba capital. Es campo, tranquilidad, soy bien humilde”, expresó Freytes en radio La Red.

De 25 años y 1,82 metros de altura, es consciente de que ahora tiene una exposición que es la contracara de una carrera con bajo perfil, tras empezar en las divisiones inferiores de Belgrano, pasar por Newell’s (diez cotejos en cuatro años), Independiente Rivadavia, La Calera (Chile) y Alianza Lima, hasta incorporarse a principios de este año a Fluminense, que compró su pase en 3,5 millones de dólares.

“Yo sé que en la Argentina se preguntan ‘¿este pibe quién es?’. Para mí es una enorme alegría que me empiecen a conocer. Yo ni siquiera conocía Estados Unidos. Si no fuera por el fútbol, estaría en mi casa”, expresó en unas horas de descanso que aprovechó para pasear junto a su pareja e hijo de dos años.

El gol de Freytes a Ulsan

“Es todo un sueño”, definió su presente, mientras rebobinó su trayectoria: “Hice un año de inferiores en Belgrano, pero no jugaba, y después me tocaron cuatro años en Newell’s, que estaba muy mal, no fue una buena época, peleábamos por salir del descenso. Se había convertido en un lugar medio áspero, la gente prendía fuego al que tenía cinco minutos malos. Era difícil hacer debutar a pibes, mucha presión. Te digo la verdad, yo no sé si estaba preparado mentalmente para jugar en esa situación. Venía de la selección argentina Sub 20 (con Fernando Batista), había sido sparring de la selección argentina de Sampaoli y pensé que ya estaba listo en ese momento. Ir a la Primera Nacional fue un choque contra la realidad, me permitió aprender un montón de cosas".

Se quitó mérito en su gol en el 4-2 a Ulsan (“me la choqué a la pelota, fue una buena asistencia de Germán”) y valoró tener de guía a Thiago Silva (40 años, con pasado en Milan, Paris Saint Germain y Chelsea): “Es un animal, un fenómeno. Nos ayuda un montón a los más jóvenes, que por ahí pecamos de inexperiencia. Él ya está acostumbrado a este tipo de partidos, entonces se lo escucha mucho. Te acomoda en la cancha, te canta la jugada antes, sabe lo que va a pasar. Tenemos una relación muy buena”.

Freytes habló con deslumbramiento de los distintos rivales que enfrentó en el Mundial: “Contra Inter no sabés lo que corrimos, cómo nos tuvieron. El Inter es increíble, increíble. Lautaro… después entró Carboni, paaa, juegan en otro nivel, pero gracias a Dios el partido fue para nosotros. Fue complicado marcar a Lautaro, se mueve por todos lados. A Inter le planteamos uno contra uno en toda la cancha. Si nos tenían que hacer goles, que no fueran por errores nuestros en la presión, sino por méritos de ellos. El equipo anduvo muy bien, no tuvo puntos bajos. Demostramos carácter. Impresionante fue Mamelodi Sundowns (Sudáfrica), diferente a lo que esperábamos. Nos sorprendió mucho, fue duro. Nos tuvimos que defender mucho. Contra los coreanos tuvimos 15 minutos en los que nos dormimos y nos dieron vuelta el partido“.

La determinación de Freytes para ir a buscar la pelota ante el cruce de Won-Sang (Ulsan) Seth Wenig - AP

Con 29 partidos y el gol a Ulsan en su primer semestre en el campeón de la Copa Libertadores 2023, Freytes comentó los ajustes de adaptación que debió hacer: “Tuve que frenar la pata en los entrenamientos porque al principio casi lesiono a un juvenil. A las divididas no voy. No es cuestión de lesionar compañeros, tenemos un montón de partidos". Y esta última observación del defensor enlaza con el cargado calendario del fútbol brasileño: “Te perdés de la cantidad de partidos. A veces llego a mi casa y le pregunto a mi mujer cuándo jugamos de vuelta. Mi señora sabe mejor que yo los fixtures. Yo no tengo problemas en jugar dos o tres partidos por semana, tengo 25 años, estoy formando una carrera. Lo que me diga el técnico voy para adelante, quiero triunfar en el fútbol, ser alguien. No tengo la técnica de un brasileño, pero corro, lucho y ayudo para lo que se necesita".

Afirmó que en Fluminense “se armó un grupo unido, que es lo primordial en el fútbol”. Y admite las carencias del subcampeón del estadual carioca: “Nos falta juego, si bien contra Borussia (0-0) lo hicimos bien. Tenemos margen de crecimiento, hay jugadores lesionados que están volviendo y son importantes en el esquema. Empezamos bien el año, jugamos la final del Carioca. Tuvimos un bajón anímico cuando cambiamos de técnico (Renato Gaúcho por Marcão)“.

Cuando regrese a Brasil tras el Mundial, Freytes podría enfrentarse con Lanús (cuartos de final) e Independiente (semifinales) por la Copa Sudamericana, mientras Fluminense espera por Bahía o América de Cali en octavos.

Tiene como referente a Nicolás Otamendi y admira a Virgil Van Dijk, al tiempo que su voz cobra vibración para referirse al próximo rival, Al Hilal: “Es un equipazo, los árabes ponen la plata y se llevan a los mejores jugadores. Están Bono, Koulibaly, Cancelo, Malcom”. Si bien sabe que su mayor aporte al equipo pasa por ser duro en la marca, hacerle sentir el rigor a los atacantes rivales, Freytes aprendió a conocer la idiosincrasia del hincha estadounidense: “Esperemos que salga un espectáculo lindo, como le gusta a la gente de acá”.