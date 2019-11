Riquelme, con Amor Ameal y Mario Pergolini, sus compañeros de fórmula para las elecciones en Boca Crédito: Twitter

La participación de Juan Román Riquelme en la vida política de Boca lo pone frente a los micrófonos con mayor frecuencia de la habitual. Y ante ese escenario es imposible no consultarlo acerca de lo que sucede con acontecimientos futbolísticos como fue la final de la Copa Libertadores entre River y Flamengo. En una entrevista con Filo News, en la que Riquelme estuvo acompañado por Jorge Amor Ameal y a Mario Pergolini, el exjugador se refirió a la definición del torneo continental y habló sobre algunas ideas que tienen si es que son elegidos para conducir a Boca en las elecciones del 8 de diciembre próximo.

"Fue una gran final. Ha hecho un gran partido River. Un primer tiempo increíble. Superó claramente a Flamengo, a un gran equipo que tiene muchos jugadores de mucha calidad pero se le escapó en los últimos minutos. Las finales la ganan los jugadores diferentes y Gabigol y Bruno Henrique son de otra categoría y les alcanzó para quedarse con la Copa". Las palabras de Riquelme resultaron contundentes y marcaron la diferencia entre la jerarquía de los dos planteles que definieron el certamen continental.

Su retorno a la Bombonera este sábado para el choque con Argentinos por la Superliga, también formó parte de la charla y sus sensaciones marcaron el pulso de cómo piensa Riquelme: "El viernes va a costar dormir un poco porque me van a pasar muchas cosas por la cabeza pero es un momento lindo: volver a la cancha de Boca, con Agustín, saludar a toda la gente, por los pasillos. Para mí volver a casa es lindo y seguramente para la gente también".

Recorrió varios temas Riquelme en la entrevista, pero respecto a las acusaciones de Daniel Angelici, fue claro, contundente y fiel a su estilo explicó: "No tengo nada que desmentir, si yo vivo tranquilo. Yo tengo derecho a tomar decisiones, a elegir con quién estoy y con quién no. Y solamente vivo de una manera muy simple, voy para atrás: este es el presidente que me votó en contra, que renunció, que cuando ascendí con Argentinos dijo que mientras él estuviera en el club yo no volvía nunca más. En la vida vos podés tener todo lo que quieras, pero no todo se puede comprar. Es tan fácil como eso. Vos no te tenés que enojar si no podés comprar algo".

Incluso, habló acerca de qué piensa acerca de la ampliación de la Bombonera: "No tengo dudas que la cancha se puede agrandar muchísimo pero nunca va alcanzar. Somos muchos los hinchas de Boca, demasiados. Pero si en algún momento existe esa posibilidad, que si nosotros estamos en el club la vamos a intentar, de ahí no se puede mover. De ahí no nos podemos mover. Es así de fácil".