Juanfer Quintero rapeó en vivo en Instagram: "Ese es el flow"

El video de Juanfer Quintero rapeando con Valles-T 10:04

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de mayo de 2020 • 14:24

Los futbolistas cuentan con más tiempo libre por la cuarentena. Y uno de los lugares donde más se vuelcan los jugadores durante la pandemia, es a las redes sociales, donde los deportistas más reconocidos del mundo tienen una gran cantidad de seguidores.

Tal es el caso del futbolista de River Plate, Juan Fernando Quintero . Con 2,5 millones de followers en su cuenta de Instagram, el jugador colombiano suele mostrar cómo es su vida en tiempos de coronavirus . Los vivos de Instagram, en ese sentido, sirven como un elemento distractor para ellos y su audiencia, que se encuentra también encerrada.

Juanfer Quintero, en la histórica noche del 9 de diciembre de 2018. Ese día, se metió para siempre en el corazón de los hinchas millonarios. Fuente: AP

Este miércoles, el volante de 27 años se unió a la transmisión de su compatriota, el freestyler Valles-T , quien en una larga charla de dos horas, entre otras cosas, desafió al campeón de la Libertadores 2018 a " rapear " de manera improvisada. Al igual que en la cancha, el ex Independiente Medellín aceptó el desafío: "Yo soy Juanfer Quintero , el más certero. Claro que sí, yo soy el primero. No soy el tercero, ni el octavo. Soy Juan Fernando".

Luego, con una rima más sofisticada, y más suelto, Juanfer remató sus líneas del siguiente modo: "No puedo. No soy cantante. Soy un jugador de fútbol. No me importa que diga el moribundo. Yo recorro todo el mundo jugando, metiendo pases gol. Se la tiro al delantero y hace el gol. No me sale ni un rimón, pero aquí estoy intentando. Ese es el flow ".

No es la primera vez que el futbolista de la selección Colombia se relaciona con la música. Aparte de ser amigo del cantante Maluma, Quintero también grabó una canción con el puertorriqueño Luigi 21 Plus ("No te enamores") y hasta participó en algunos videoclips.

Juanfer mostró su pasión por la música Crédito: Instagram @juanferquinterop

"Un dolor insuperable"

En el tramo más serio de la conversación, Juanfer abrió su corazón y revivió cuál fue uno de los momentos más duros de su vida. "Lo de mi abuela (su muerte) fue un quiebre para mí. Me marcó la cerrera. Me costó casi tres años superarlo. No me importaba nada, no quería fútbol, no quería nada", dijo el colombiano.