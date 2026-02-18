Así quedó el cuadro de la Copa Argentina 2026, tras el triunfo de River

El Millonario venció a Ciudad de Bolívar 1 a 0 en San Luis y enfrentará en 16avos de final a Aldosivi de Mar del Plata, verdugo de San Miguel 3 a 0
River Plate debutó este martes en la Copa Argentina 2026 con una victoria sobre Ciudad de Bolívar 1 a 0 en el encuentro correspondiente a la primera ronda que se jugó en el estadio La Pedrera de San Luis y avanzó a los 16avos de final. El único gol del encuentro lo marcó Juan Fernando Quintero de penal a los 87′.
El Millonario es el décimo tercer clasificado a la segunda instancia del campeonato que reúne a clubes de todas las categorías del fútbol argentino y su próximo escollo será Aldosivi de Mar del Plata, que en el primer turno de la jornada doblegó a San Miguel 3 a 0 en el escenario Norberto Tito Tomaghello de Defensa y Justicia.
En el otro choque de la jornada Tigre eliminó a Claypole con una alegría 2 a 0 y en la siguiente etapa se medirá con el campeón vigente, Independiente Rivadavia de Mendoza -le ganó a Estudiantes de Buenos Aires 2 a 0-. En caso de acceder hasta los octavos, el rival del conjunto de Marcelo Gallardo saldrá del choque entre el Matador y la Lepra mendocina.
Fixture y resultados de la primera ronda de la Copa Argentina 2026
- San Lorenzo vs. Deportivo Rincón - Viernes 20 de marzo.
- Deportivo Riestra 1-0 Deportivo Maipú.
- Newell’s vs. Acassuso - Domingo 29 de marzo.
- Gimnasia de La Plata vs. Camioneros - Miércoles 8 de abril.
- Banfield vs. Real Pilar - Miércoles 25 de marzo.
- Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán - Martes 7 de abril.
- Godoy Cruz vs. Deportivo Morón - Miércoles 25 de febrero.
- Argentinos Juniors (5) 1-1 (6) Midland.
- Racing vs. San Martín de Formosa - Sábado 28 de marzo.
- Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever - Miércoles 1° de abril.
- Central Córdoba (4) 2-2 (5) Gimnasia de Jujuy.
- Belgrano de Córdoba vs. Atlético Rafaela - Viernes 27 de marzo.
- Vélez vs. Armenio - Martes 7 de abril.
- Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta - Martes 7 de abril.
- Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez - Miércoles 8 de abril.
- Boca Juniors vs. Gimnasia de Chivilcoy - Martes 24 de febrero.
- River Plate 1-0 Ciudad de Bolívar.
- Aldosivi de Mar del Plata 3-0 San Miguel.
- Independiente Rivadavia de Mendoza 2-0 Estudiantes de Buenos Aires.
- Tigre 2-0 Claypole.
- Talleres 2-0 Argentino de Merlo.
- Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas - Miércoles 25 de marzo.
- Unión de santa Fe vs. Agropecuario - Martes 31 de marzo.
- Independiente vs. Atenas - Viernes 27 de marzo.
- Platense 1-0 Argentino de Monte Maíz.
- San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn - Miércoles 25 de febrero.
- Instituto de Córdoba vs. Atlanta - Miércoles 1° de abril.
- Lanús 4-1 Sarmiento de La Banda.
- Estudiantes de La Plata 4-0 Ituzaingó.
- Rosario Central 2-0 Sportivo Belgrano.
- Barracas Central (4) 2-2 (3) Temperley.
- Huracán vs. Olimpo de Bahía Blanca - Domingo 29 de marzo.
Cruces confirmados de los 16avos de final de la Copa Argentina 2026
- River Plate vs. Aldosivi de Mar del Plata.
- Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Tigre.
- Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central.
Cuadro de la Copa Argentina 2026
Tabla de campeones de la Copa Argentina
- Boca Juniors - 4 (1969, 2012, 2015 y 2020)
- River Plate - 3 (2016, 2017 y 2019)
- Arsenal (2013) / Huracán (2014) / Rosario Central (2018) / Patronato de Paraná (2022) / Estudiantes de La Plata (2023) / Central Córdoba (2024) / Independiente Rivadavia (2025) - 1
