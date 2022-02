Julián Álvarez: Datos que vislumbran un lugar destacado en los planes del Manchester City

La transferencia de Julián Alvarez desde River Plate a Manchester City puso nuevamente al fútbol argentino en un contexto que se cree más frecuente de lo que realmente es: como el puente directo del talento emergente de sus clubes hacia uno de los equipos top de las cinco ligas más importantes de Europa. Alvarez recibió y aceptó del City una propuesta por cinco años y medio de contrato . Hay dos datos que conviven en ese lapso: es una permanencia que está muy por encima del promedio para un futbolista en la Premier League, pero muy en sintonía con el criterio de scouting del club que constituye el principal activo del City Football Group.

En el mercado del verano europeo de 2021, esto es seis meses antes de concretarse el pase de Álvarez, las 20 ligas top de Europa realizaron poco más de 3 mil transferencias. En promedio, el tiempo de contrato ofrecido a los futbolistas fue de 28 meses (dos años y cuatro meses). Pero cuando vemos en la Premier League cuál suele ser el acuerdo promedio para un jugador, el dato sube a 37.9 meses (3 años y dos meses) . En la Bundesliga el contrato promedio es de 34.4 meses, en la Ligue 1 de 32.9, en La Liga de 31.3 y en la Serie A de 29.3 meses.

Pep Guardiola, DT de Manchester City, elogió a Julián Álvarez en los últimos días Simon Stacpoole/Offside - Offside

Volviendo a Premier League, los contratos ya vigentes anteriores al mercado de verano de 2021, tienen un promedio de duración de 32.7 meses y apenas el 10 por ciento se sitúa con una duración que se extienda más allá de los cuatro años. Es en esa franja donde el Manchester City define su perfil de club: busca talentos destinados a tener una larga y productiva vida con su camiseta.

El límite parece estar en los 10 años de permanencia. La célebre renovación de contrato hecha por Kevin De Bruyne en abril de 2021, cuando se basó en su big data y el del club para arreglar la extensión, lo llevará hasta 2025, justo cuando cumpla diez años de su primera firma en agosto de 2015 . Sergio Agüero estuvo entre 2011 y 2021: diez años “redondos”. Su primer contrato fue por cinco años. Joao Cancelo llegó en 2019 y hace semanas firmó una renovación hasta 2027: se asegura así ocho años en el Manchester City.

Bernardo Silva también completará en 2025 ocho temporadas en el club ; Gündoğan en 2023 llegará a los siete años con una renovación hecha en 2019. Contratos similares o superiores en tiempo tienen Foden, Gabriel Jesús, Sterling y cualquier otro futbolista identificado de modo automático con la escudería de Pep Guardiola. El club hace incorporaciones para explotar sus condiciones hasta lo que entienden es la línea de llegada en la carrera de un futbolista. Al menos para su idea de juego.

Kevin De Bruyne renovó contrato con Manchester City hasta 2025; un claro ejemplo de la búsqueda de continuidad del club inglés Matt McNulty - Manchester City - Manchester City FC

“¿Estamos en el negocio comercial de entretenimiento o en el negocio de desarrollo de jugadores? Porque en Manchester City estamos en lo primero. No nos interesa la venta de jugadores. Somos una fábrica de contenidos. En cambio, con Montevideo City Torque no planteamos otra cosa que no sea la formación y la venta de jugadores. Por eso hicimos el camino inverso: en lugar de ir a buscar futbolistas uruguayos, que por la demografía del país son un caso excepcional porque producen mucho talento, buscamos directamente un club que forme jugadores con nuestra tecnología y nuestros métodos para que luego den su mejor versión en clubes de México, MLS o Europa”, decía Ferran Soriano, CEO del City Football Group, en un summit organizado por la liga mexicana en julio de 2021.