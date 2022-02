Paulo Dybala: Juventus quiere establecer condiciones especiales para renovar su contrato

Se advierte que la renovación que Juventus pretende para el contrato de Paulo Dybala, no será para nada fácil de resolver. El club italiano quiere acordar un vínculo con el delantero argentino a partir del rendimiento del futbolista, cuyo vínculo con el club de Turín vence en junio próximo.

Según el medio italiano, el monto de la negociación, unos 10 millones de euros al año, es motivo de estudio y debate por parte de los dirigentes de Juventus ante el irregular presente del argentino. “Dybala-Juventus: diez millones de dudas”, tituló el diario deportivo Tuttosport, en referencia al monto en euros pretendidos por el delantero argentino para renovar con el club.

El CEO de Juventus, Maurizio Arrivabene, advirtió: “Las renovaciones deben ser merecidas. Un jugador de diez millones de euros debe ser decisivo en partidos que pueden cambiar una temporada para bien o para mal”.

Paulo Dybala en el partido por la Copa Italia entre Juventus y Sassuolo Fabio Ferrari - LaPresse

Dybala, perseguido por lesiones y flojos rendimientos, no estará en el partido de ida de este martes ante Villarreal, por los octavos de final de la Champions League de Europa, en el contexto de la “desafortunada racha” que arrastra, destaca la prensa deportiva italiana. En la discusión por el nuevo contrato, Juventus pondrá sobre la mesa de negociación varias de estas cuestiones, que serán determinantes a la hora del acuerdo que ligaría al argentino, al menos, por otras cuatro temporadas.

Otras de las posibilidades, según Corriere dello Sport, es que el contrato de Dybala que expira en junio próximo, se mantenga en el monto de 10 millones de euros por temporada, pero que sólo 8 estén asegurados y 2 millones queden sujetos a la productividad del argentino. “La renovación del contrato de la Joya (Dybala) que expira en junio parecía estar hecha, tanto que en octubre se llegó a un acuerdo para la prórroga hasta 2026 en 10 millones por temporada (8 fijos más 2 bonificaciones). Sólo faltaba la firma que debería estar definida en febrero según el club”, publicó el diario deportivo.

El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, confirmó que Álvaro Morata y Dusan Vlahovic serán titulares este martes: “Álvaro Morata y Vlahovic jugarán arriba, luego veremos el resto. Tengo algunas dudas en el centro del campo. No debemos darle una carga excesiva de responsabilidad a Vlahovic, este es su debut, no lo olvidemos. También debo protegerlo como lo he hecho con otros. Solo tiene 22 años”, dijo Allegri sobre el serbio, al mismo tiempo que insistió en que la Copa de Italia y la Champions son los dos grandes objetivos de la Juve.