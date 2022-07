Julián Álvarez jugó 40 minutos en el triunfo de Manchester City ante Bayern Munich e hizo una comparación con la “presión” que ejercía en River

Julián Álvarez continúa construyendo su propia historia en el poderoso Manchester City . Tres días después de su debut, en un amistoso ante América de México, en Houston, el exdelantero de River volvió a tener minutos en el conjunto que dirige Pep Guardiola . Esta vez fue durante la victoria por 1-0 del equipo inglés frente a Bayern Munich , en el estadio Lambeau Field de Wisconsin, Estados Unidos.

El artillero noruego Erling Haaland , la resonante incorporación del City, anotó el único gol del partido. Fue a los 12 minutos, tras una jugada elaborada por Jack Grealish y Kevin De Bruyne. Apenas después del gol del número 9, el partido se detuvo durante media hora por una advertencia climática (tormentas eléctricas) durante media hora. El amistoso tuvo dos tiempos de 40 minutos cada y, en la segunda parte, Álvarez reemplazó a Haaland y hasta estuvo cerca de anotar un gol.

Julián Álvarez jugó 40 minutos en el amistoso entre Manchester City y Bayern Múnich en los Estados Unidos. JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A los 2 minutos del segundo tiempo, el delantero cordobés del seleccionado argentino protagonizó una corrida por el sector izquierdo y definió cruzado de zurda, pero la pelota se fue apenas desviada del arco que custodiaba el arquero alemán Manuel Neuer. Como es habitual, el exfutbolista millonario fue muy valioso en la presión a los defensores rivales. Así, luego de disputar 75 minutos en su debut contra el América, Álvarez completó otros 40 minutos en la formación del City.

Casi el primer gol de Julián Álvarez en Manchester City pic.twitter.com/B9sAIysvn6 — La araña que pica en Manchester 🕷️ (@LaAlvarezneta) July 24, 2022

“Estoy contento. Pasó todo muy rápido. Pasan muchas cosas, pero trato de estar tranquilo y de dar el máximo de mi para estar a la altura del club, de mis compañeros y para seguir creciendo en lo personal”, expresó el delantero, luego del partido, en ESPN.

Además, explicó que la forma de jugar que tiene en Manchester no le es extraña ya que en el River dirigido por Marcelo Gallardo realizaba similares movimientos. “El City es un equipo que viene jugando de esta forma desde hace mucho tiempo. Yo trato de hacer lo que venía haciendo, aunque con algunos cambios, con las indicaciones que me dan. Es un equipo que presiona, como lo hacíamos en River habitualmente. Entonces se me hace un poco más fácil, porque es algo que estaba acostumbrado a hacer. Me siento cómodo jugando de esta forma”, sentenció la Araña.

"UN EQUIPO QUE PRESIONA, COMO HACÍAMOS EN RIVER HABITUALMENTE", destacó Juli Álvarez en #SportsCenter sobre cómo se está sintiendo en sus primeros partidos con el Manchester City. pic.twitter.com/8EhXStD7ob — SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2022

El próximo sábado comenzará la competencia oficial para Manchester City. Por la Community Shield Cup, el campeón de la Liga (Manchester) se medirá con Liverpool, el ganador de la FA Cup, por el primer título de la temporada inglesa, en la ciudad de Leicester.

El resumen de la victoria de Manchester City: