Julián Alvarez sufre su peor sequía en el Atlético de Madrid, que está a punto de dar un bombazo en el mercado

Después del golpazo sufrido como local ante el modesto Bodo Glimt por la Champions League, derrota que lo lleva a disputar los play-off de 16os de final frente a Brujas, el Atlético de Madrid se va despidiendo de a poco de la Liga de España. Obligado a sostener una dinámica de triunfos -venía de dos consecutivos- para acortar distancias con Barcelona y Real Madrid, el equipo de Diego Simeone pasó por el Ciutat de Valencia con un pálido 0-0 frente a Levante.

En el día que cumplió 26 años, Julián Alvarez sigue sin tener mayores motivos para festejar dentro de la cancha. Se extiende su sequía de gol, la más larga desde que llegó, en agosto de 2024. Acumula 11 partidos por la Liga sin convertir. Simeone lo venía respaldando, cada tanto recordaba que es “el mejor futbolista” del plantel, una de las piedras angulares sobre las que debe asentarse este proyecto. Pero el Cholo creyó necesario darle un descanso, sentarlo en el banco para ver si se producía una reacción ingresando como revulsivo.

El resumen de Levante 0 - Atlético de Madrid 0

La entrada de la Araña se concretó antes de lo previsto, a los 24 minutos de la primera etapa ya estaba en la cancha, producto del fuerte golpe en la cabeza que sufrió Alexander Sorloth. En un equipo al que le cuesta el gol, escaso de eficacia para aprovechar las ocasiones que genera, el sueco era una de las pocas garantías ante el arco rival. Durante enero, el sueco convirtió cuatro de los ocho goles del Atlético en siete encuentros. Se ganó una titularidad que al principio de la temporada era más incierta. La adversa actualidad del Atlético se agravó tras el choque de cabezas entre Sorloth y el defensor Matías Moreno, en la disputa aérea de un córner.

Tras las primeras atenciones en el campo, el noruego fue retirado en camilla y trasladado a un hospital para estudios por un posible traumatismo de cráneo. Los resultados fueron positivos y regresó a Madrid junto a la delegación.

DURÍSIMO GOLPE!



Triple choque de cabezas dentro del área de Atlético de Madrid.



Sorloth debió ser reemplazado por esta acción y en su lugar ingresó Julián Álvarez.#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/vIrDTKeTyz — DSPORTS (@DSports) January 31, 2026

Alvarez hizo pareja ofensiva con Thiago Almada, que salió de la banda y ocupó posiciones más adelantadas. Dentro de la magra producción ofensiva del Atlético, en el primer tiempo quedó un impacto -mitad con la cabeza, mitad con un hombro- de Nicolás González que salió desviado.

Julián Alvarez no salió de la languidez ofensiva que viene mostrando, alejado de la imagen de delantero certero y contundente. Quizá la imagen que mejor refleja su intrascendencia fue la débil definición en la última jugada del encuentro, en tiempo descuento: un remate sin la potencia ni la dirección suficientes que terminó en las manos del arquero. Anteriormente, el cordobés había perdido en un cuerpo a cuerpo con un defensor cuando se disponía a rematar y dejó un cabezazo fácilmente controlable para el arquero. El Atlético no le pudo marcar a un equipo que en todos los partidos anteriores de local había recibido goles.

En Atlético fue titular Nahuel Molina y volvió a extrañar el empuje y la llegada a los últimos metros de Giuliano Simeone, nuevamente al margen por una lesión. Sin el hijo del director técnico, el equipo parece bajo del espíritu combativo que lo caracteriza.

El gesto de preocupación de Diego Simeone durante el empate del Atlético de Madrid Judit Cartiel - Getty Images Europe

Además de la baja de Sorloth, el Atlético también se quedó sin Pablo Barrios, sustituido por una lesión. El Cholo hizo debutar al canterano Jano Monserrate, volante central de 20 años, en lo que muchos interpretaron como un mensaje para la dirigencia por la demora en la llegada de refuerzos en el mercado invernal de Europa.

En la ventana de enero, Atlético transfirió a Conor Gallagher y Giacomo Raspadori. Algunos informes dan cuenta de cierta tensión entre Simeone y el director deportivo Mateu Alemany por la política del club en las incorporaciones, a 48 horas del cierre del libro de pases. “Esto me hará mejorar, eleva la creatividad”, respondió el entrenador a la pregunta sobre cómo gestionaba las bajas por razones físicas y la no llegada aún de refuerzos.

Probablemente el Cholo eligió ser diplomático porque internamente lo tranquilizaron con las avanzadas gestiones para la llegada del delantero del Atalanta Ademola Lookman, por US$35.000.000, más cinco en bonos. El nigeriano, uno de los atacantes más codiciados en los últimos mercados, lleva 55 goles y 27 asistencias en 137 cotejos en el club de Bérgamo. Muy recordado es su hat-trick ante Bayer Leverkusen en la final de la Europa League 2024. Un nombre que estimula ante un calendario que empieza a apretar: el próximo jueves, el Atlético visitará a Betis en la ida por los cuartos de final de la Copa del Rey.