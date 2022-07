Julián Álvarez y un debut promisorio: los elogios de Pep Guardiola tras el estreno del argentino en Manchester City

Un primer paso alentador. Sin apuros, pero con señales que permiten comprender por qué Manchester City se quedó con sus servicios. Es verdad que se trató un estreno en un juego amistoso, en los Estados Unidos, pero lo que ofreció Julián Álvarez en su debut con la camiseta del club inglés provocó que el entrenador, Pep Guardiola, y el capitán de su equipo, Kevin de Bruyne, le dedicasen algunas palabras tras la victoria sobre América de México por 2-1. Incluso, algunos medios internacionales, valoraron la tarea del argentino y destacaron la entrega del delantero.

No se trató de una tarea descollante, pero lo que produjo estuvo por encima de los goles. Los detalles son los que marcaron la diferencia para Álvarez. En The Athletic titularon: “ Julián Álvarez impresiona en su debut ”, y el periodista San Lee, escribió sobre él: “ La agresividad, el juego de enlace y la visión de juego de Álvarez fueron evidentes y podría desempeñar un papel importante para el City en la próxima temporada ”. Mientras que The Sun, publicó: ”En ausencia de Haaland, su compañero nuevo, Julián Álvarez, llamó la atención con su juego de enlace en el medio”.

Lo mejor del debut de Julián Álvarez

En el Manchester Evening News, la valoración sobre el atacante argentino también fue positiva: “El argentino estuvo vivo en todo momento, presionando implacablemente por el medio y arrastrando a los defensores fuera de posición con sus carreras vertiginosas. Esto último era claramente parte del plan de juego de Guardiola, una estrategia que le permitió a De Bruyne encontrar mucho espacio al borde del área. Puede que no haya marcado el gol de debut con el que hubiera soñado, pero la actitud y el ritmo de trabajo de Álvarez fue lo que realmente complació a Guardiola ”.

Tras su debut, Álvarez charló por unos segundos con ESPN y contó: “Me siento muy bien, muy contento. No sabía que sería titular. Fue una gran oportunidad. De a poco voy conociendo a mis compañeros, lo que me pide el cuerpo técnico y adaptándome al equipo. Poco a poco me tengo que adaptar a ellos para integrarse bien, coordinar los movimientos y el juego con mis compañeros para poder estar a la altura y poder ayudar al equipo”.

Las buenas sensaciones en el debut del argentino no sólo se advirtieron en las valoraciones de los medios, ya que Pep Guardiola también tuvo palabras de elogios para el delantero de 22 años: “ Julián lo hizo increíble. En defensa es similar a Gabriel (Jesús). Gabriel es el mejor, pero estuvo muy cerca a como lo hace él. Es intuitivo, agresivo y su intensidad en las corridas”.

Los medios ingleses aseguran que Julián Álvarez impresionó en su debut con Manchester City Logan Riely - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Y agregó: “Con la pelota es absolutamente increíble. Puede tener la pelota, puede pasar la pelota. Puede jugar con ella sin problema, puede asistir. Tenemos la sensación de que firmamos a un joven top class para los años que vienen ”, advirtió Guardiola, que además valoró la tarea que hizo Gallardo con Álvarez: “ El trabajo que hizo Marcelo Gallardo en River Plate es importante . Tenemos el beneficio de eso y ojalá pueda crecer en una liga importante como la Premier League”.

Otro que valoró el estreno de Julián Álvarez con la camiseta del Manchester City fue el belga Kevin De Bruyne, una de las principales estrellas del equipo inglés. “Se lo vio muy bien. Mucha gente quedó muy impresionada con él porque había visto algunos clips en internet, pero es diferente cuando jugás. Jugó muy bien hoy y será un gran jugador para nosotros ”.

El próximo compromiso será el sábado 23, cuando choquen contra el Bayern Munich en el Lambeau Field de Green Bay en la ciudad de Wisconsin.