El presidente de Atlético de Madrid endurece su postura y pone límite al futuro de Julián Álvarez

En la antesala del duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona por los cuartos de final de la Champions League, Enrique Cerezo volvió a quedar en el centro de la escena. El presidente del club madrileño se refirió al futuro de Julián Álvarez, pretendido por el conjunto catalán, y dejó una definición contundente que marcó la postura institucional: el destino del delantero argentino no está en discusión.

Consultado sobre la posibilidad de que el atacante continúe la próxima temporada, Cerezo eligió una respuesta irónica para desactivar la especulación: “¿Tú puedes asegurar que no te vas a morir de aquí a final de año?”. Luego, profundizó su argumento con una idea central que atravesó toda su exposición: el contrato vigente del jugador, que vence a mitad de 2030.

“Si un jugador tiene contrato y le quedan años, dime qué puede pasar”, sostuvo el dirigente. Y reforzó esa línea con una frase que generó repercusión por su tono: “Pues imagínate que yo soy Dios y yo decidiré cuándo se tiene que ir”. En esa misma dirección, ya había sido categórico: “Hasta que no le diga que se marche, él no se va a marchar”.

Molesto por las reiteradas consultas sobre esta cuestión, respondió lapidario: “Tiene contrato con Atlético de Madrid y yo decidiré cuándo se tiene que ir”.

🤔 "¿Tú puedes asegurar que no te vas a morir?"



El 'pique' de Enrique Cerezo al ser preguntado por el futuro de Julián Álvarez en la previa del Barça-Atleti de los cuartos de la Champions.



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Las declaraciones llegan en un contexto de creciente interés de Barcelona, su rival nuevamente hoy en la Champions, por el ex River. El conjunto catalán lo sigue desde hace meses y lo proyecta como una alternativa a futuro en la delantera. Sin embargo, desde Atlético de Madrid buscan cerrar cualquier puerta de salida inmediata. Alvarez, pieza central dentro del equipo y habitual titular, suma 17 goles y 9 asistencias en 44 partidos con los colchoneros esta temporada.

El cruce ante Barcelona esta tarde de miércoles potencia la visibilidad del caso. El delantero cordobés será uno de los protagonistas del partido en el Camp Nou, a la espera aún de la confirmación de su titularidad, en un escenario donde su nombre también circula como posible refuerzo. Esa dualidad alimenta la expectativa, aunque desde la conducción del club madrileño insisten en que no existe margen para negociar en el corto plazo.

Sobre el duelo de hoy, el presidente expresó confianza de cara a la serie europea. “Tenemos buen feeling, pero esto es largo. Hay que jugar bien y hacer goles”, analizó. También remarcó el valor simbólico de la competencia: el equipo “se juega el prestigio” en un torneo que, según sus palabras, “les apetece ganar más que a nadie”.

Julián Alvarez sería titular ante Barcelona en el duelo de ida de la Champions League AP

Cerezo, además, abordó otros temas en la previa del encuentro. Se refirió a la polémica arbitral del último enfrentamiento entre ambos equipos por la liga de España, que terminó en victoria culé por 2-1, y cuestionó el impacto de los errores reconocidos por el VAR. “Me parece muy bien que digan que se han equivocado, pero ¿quién nos compensa a nosotros de la equivocación?”, planteó.

Por último, respaldó sin matices al entrenador Diego Simeone. “Todo lo que hace me parece perfecto”, aseguró, y completó su intervención con elogios hacia Joan Laporta, presidente de Barcelona, a quien definió como “un buen amigo, una gran persona y un buen presidente”.

Así, entre definiciones tajantes, ironías y un mensaje institucional claro, Cerezo fijó la posición de Atlético de Madrid sobre uno de los nombres más buscados del mercado. En la previa del duelo clave de Champions, el foco no solo estará en el resultado, sino también en la figura de Julián Álvarez, cuyo futuro quedó, al menos por ahora, bajo llave.