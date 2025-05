Julio Lopardo quedó al mando de San Lorenzo y Marcelo Moretti oficializó su licencia

Pasó el día tan esperado para San Lorenzo. El del “rescate” tras un tsunami de 17 días que dio vuelta el bote de Marcelo Moretti repentinamente (en lo personal e institucional por aquel fajo de dólares que convulsionó todo) y forzaron braceos que soportaron como pudieron el ahogo de las aguas turbulentas, aunque con el egoísmo de luchar constantemente por el mejor salvavidas que permitiera sostenerse vivo para comandar el club hasta que el presidente saliera del agua. También, los que nadaron a otros lados como el vice Néstor Navarro, que debía hacerse cargo del transitorio viaje y se negó, yéndose mediante la renuncia tratada este jueves.

Porque, después de muchos meses, en el Nuevo Gasómetro se juntó formalmente este jueves la Comisión Directiva para tratar (y aceptar como pidió la AFA) la licencia de Moretti, otras cesaciones y la elección de quien, desde la vicepresidencia, se encargará de las decisiones y firmas del club: en una tarde que arrancó nerviosa, también hubo humo blanco en Bajo Flores y Julio Lopardo comandará las riendas del club, al menos, durante la licencia de Moretti, prevista sin tiempo (se habla de un período “ininterrumpido”) aunque el ahora hombre a cargo no está muy de acuerdo: “Tiene que renunciar”.

Julio Lopardo dijo: “Es un día triste y muy raro, con una sensación confusa por estar viviendo lo que estamos viviendo en este club. Me da mucha pena. Yo viví otras etapas. Terminamos una etapa de 15 días tremendos, en los que se juntó todo. El presidente no renunció, tampoco el vice primero y eso entorpeció toda la gestión. Yo, que entré como vocal séptimo, termino en este cargo. Realmente, si el presidente hubiese renunciado de movida, todo se hubiese evitado. Voy a tratar, de ahora en adelante, de ejecutar todo lo que sé mediante la experiencia. Espero que alcance, la situación es muy difícil, no hace falta que yo lo diga. Tengo la ilusión de transitar este tiempo, que creo que será hasta las próximas elecciones (2027), porque me parece que va a ser así aunque algunos crean que no, porque no se pueden volver de algunas cosas que pasaron. Para mí sería maravilloso poder entregar un club mejor de lo que está ahora y que venga el nuevo gobierno para ver si, de una vez por todas, se terminan con gestiones como corresponde".

Marcelo Moretti y Chiqui Tapia; el presidente de la AFA tuvo que interceder para mediar ante la crisis de San Lorenzo

La realización de la junta incluyó un comienzo que se situaba dentro de las grandes probabilidades: con 20 integrantes en la CD, se necesitaba que once de ellos se presentaran en el palco presidencial del estadio (se requiere la mitad más uno) para poder darle inicio al trato de los ítems mencionados, pero la oposición completa se quedó en las afueras del Gasómetro, impidiendo el normal desarrollo proyectado para las 13:45.

Claro, el oficialismo es mayoría, pero con Moretti alejado, Navarro afuera de la escena, un viaje a China proyectado por el subintendente Pablo Levalle y la ausencia de Daniela Méndez Righi, la ex secretaría de actas (ingresó, presentó la renuncia ya trascendida y se retiró), hacía un ocho contra ocho que complicó todo. No había quórum y el número faltante era grande.

¿Quiénes estaban adentro? Según construyó LA NACION mediante fuentes del club, el vicepresidente segundo Andrés Terzano, el secretario Martín Cigna, el prosecretario Alejandro Barros, el tesorero Leandro Goroyesky, la protesorera Carina Farías, el intendente Juan Sagardoy y los vocales Lopardo y María Boufflet.

Los hinchas de San Lorenzo están preocupados por la situación institucional y económica del club LA NACION

De repente, en medio de oficialistas que se dejaron ver ante las cámaras desde el estacionamiento, entre gestos que indicaban incredulidad y desesperación, apareció la noticia que obtuvo este medio: Levalle ya estaba en el aeropuerto, regresado de Asia y dispuesto a asistir. Eran nueve. Enseguida, la decisión de Javier Allievi: en febrero se aisló del bloque de Moretti, mantuvo su lugar como vocal N°2 y declaró contra el presidente en el transcurrir de estos días caóticos (“es un mitómano, no puede pisar más San Lorenzo”), pero decidió ingresar y ser parte de la votación. Llegaban a diez y faltaba apenas un directivo. Entonces, quisieron comunicarse y convencer a Méndez Righi de volver al Gasómetro para poder empezar, posponiendo su renuncia, algo de lo que ella no se movió pese a las insistencias.

Cerca de las 15:30, una hora y 45 minutos más tarde de lo establecido, decidiría ser parte el “oficialista” menos pensado. Ese que fue la tercera cara de la fórmula en 2023. El que fue alejado del Departamento de Fútbol por la denuncia por violencia de género que recibió por parte de su ex pareja. Aquel que denunció penalmente a Moretti a partir de la cámara oculta. Sí, nada menos que Néstor Ortigoza, que nunca dejó de ser vocal y fue el ‘11’ que permitió poner en marcha lo buscado por los principales dirigentes del “Ciclón” (y Claudio Tapia). Con él, otros opositores bajaron los brazos y también se sumaron al cónclave.

Eso sí, un rato antes de aquellos arribos, las redes sociales oficiales de la institución informaron que, tras “versiones” que indicaron salarios adeudados desde comienzos de año, “con recursos genuinos provenientes de los derechos de televisación canceló parte de los sueldos de febrero en algunos casos y el 100% en otros”, agregando que en los próximos días abonará el resto. Según obtuvo este diario en las últimas horas, los 650 millones de pesos recibidos se trataron de un adelanto desde la AFA firmados por el propio Moretti, que le agradeció a “Chiqui” Tapia el “apoyo”.

Poco después de las 16:30 ya se había terminado la reunión. Fugaces votaciones al tener mayoría de votos. Nada de unanimidad, por supuesto, pero se aceptó la licencia del todavía presidente, como así también las renuncias de Navarro y Méndez Righi. Entonces, a tratar el punto más importante: quién ocuparía la vacante de la primera vicepresidencia y se convertiría en el máximo responsable de un club al que, en estos 17 días, se le cruzaron en el camino los deseos de la oposición de la acefalia (con el fin de llamar a elecciones) y la intervención de la IGJ que trascendió ante la falta de una conducción, lo que derivaba en el aterrador pensamiento de ser una SAD.

Julio Lopardo, dirigente de San Lorenzo x.com

Tal como querían muchos de los oficialistas, Lopardo fue pasado de vocal N°3 a vicepresidente, a cargo de las decisiones presidenciales y conformando el binomio con Terzano, que permanece como segundo. De ahí para abajo, apenas un cambio: la secretaría de actas que dejó Righi quedó en manos de Alejandro Tamer, hombre del opositor Marcelo Culotta, algo que deja tela para cortar en unos pasillos en los que las cosas queman, cambian y se alteran en un abrir y cerrar de ojos.

“Moretti tiene que renunciar”

Julio Lopardo dejó más frases tras la reunión de Comisión directiva que se realizó en San Lorenzo este jueves:

“Moretti tiene que renunciar. Él tiene la peor condena, que es la social. Este club no te perdona. Pensar que puede volver sería una locura y no renunciar es hacerle más daño todavía. Como gobierno, no podemos hacer la justicia que sí puede la Justicia que corresponde. Tenemos que seguir los caminos del estatuto. Que él arregle sus problemas, nosotros tenemos que ocuparnos del club y esta situación muy difícil".

Pensar que puede volver sería una locura y no renunciar es hacerle más daño todavía. Como gobierno, no podemos hacer la justicia que sí puede la Justicia que corresponde. Tenemos que seguir los caminos del estatuto. Que él arregle sus problemas, nosotros tenemos que ocuparnos del club y esta situación muy difícil". “¿Si están todos de acuerdo con que tiene que renunciar? Yo hablo por mí y creo que es lo que corresponde. Seguro hay gente que viene con él desde hace muchos años y esto fue un golpe muy duro para todos. Pero no cabe otra. Pensar que él no quiera renunciar para poder volver, es una locura.

“Con (Claudio) Tapia -presidente de la AFA- estuvimos hablando de San Lorenzo. El estaba muy preocupado por el club. Dijimos que íbamos a esperar hasta hoy y, a partir de hoy, me voy a comunicar con él para trabajar mano a mano con la AFA , que es lo que corresponde".

, que es lo que corresponde". “Lo primero que voy a hacer esta noche es pensar, ja. Algunas cosas se adelantaron. Primero tengo que registrar firmas. Hay que poner en marcha una nueva etapa, con la ventaja de que, si bien no estuve en el día a día, tengo el equipo que sí estuvo y eso me va a facilitar todo lo que haya que decidir”.

San Lorenzo viene de empatar ante Sarmiento en Junín; los playoffs los comenzará ante Tigre Prensa Sarmiento