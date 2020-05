Jürgen Klopp volvió a tener a todos los futbolistas a su disposición luego de dos meses en las instalaciones de Liverpool Crédito: Liverpool/oficial

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de mayo de 2020 • 16:35

Tras más de dos meses sin entrenamientos en grupo por la pandemia del coronavirus, el Liverpool retomó la actividad este miércoles y su entrenador, el alemán Jürgen Klopp, reconoció que fue como "el primer día de escuela". "Me desperté incluso antes de lo habitual y luego me di cuenta de que era mi primer día", agregó en una entrevista publicada en la página del club, cómodo puntero de la Premier League.

"Mi primer día de clases fue hace 46 años, pero debe haber sido similar. Me vestí de nuevo con mi uniforme, y por la razón correcta, para ir a entrenar. He estado realmente feliz al poder ver a mis jugadores con muy buen humor y buena forma", continuó la evaluación de este momento, en medio de las idas y venidas sobre si en el fútbol inglés se le daría por ganado el título a Liverpool, que lleva una ventaja de 25 puntos a falta de nueve fechas, o si todo quedaría inconcluso.

El primer entrenamiento grupal de Liverpool después de la pandemia Crédito: Liverpool/oficial

Nada es certero. Ni el regreso ni la continuidad. Sí, que con dos victorias los Reds lograrán el título de la Liga que hace 30 años no pueden conquistar. El grito de campeón está retenido y el deseo es lograrlo en el campo de juego. "¿Si el Liverpool no se coronara campeón? Hay cosas más serias en la vida que no convertirse en campeones. Muchas personas a nuestro alrededor tienen grandes problemas. La gente se está muriendo", contextualizó el DT.

Pese a desconocer la fecha exacta del regreso para el torneo y dado que ya fueron eliminados de la Champions League, el técnico prefirió incluso ser cauto en la evaluación general, pero destacó que no habrá un gran periodo de descanso entre el final de esta temporada y el comienzo de la siguiente, si se relanzara el tramo final. Mientras, la cifras en el Reino Unido aumentan, con una de las más altas tasas de mortalidad: ya se superaron los 35.700 muertos y los 250.000 infectados. "No sabemos exactamente cuánto, pero tenemos algo de tiempo para preparar el resto de esta temporada y la próxima, porque no creo que haya un gran descanso entre ellas", dijo. De hecho, podría finalizar el campeonato actual a finales de julio y el siguiente comenzar en septiembre. "Estaremos preparados para las nuevas circunstancias", aseguró.

"Es una pretemporada esto que vivimos. No tendremos partidos amistosos para probar. Quizá podamos organizarlos entre nosotros cuando se nos permita, pero no será lo mismo que en otras pretemporadas", apuntó Klopp. Además, entre otras cuestiones, el preparador del Liverpool dijo que se siente "en un lugar muy, muy seguro", en relación a las instalaciones de entrenamientos del club y dijo que ojalá se reanude pronto la competición. "Con suerte, serán buenas noticias para todos. Eso significaría que el desarrollo fue en la dirección correcta para el país y para la Premier League", apuntó.

Jürgen Klopp volvió a tener a todos los futbolistas a su disposición luego de dos meses en las instalaciones de Liverpool Crédito: Liverpool/oficial

De todos modos, ante la insistencia sobre el desenlace de la Premier League y la posibilidad de que se declare incierto, fue claro: "Hay discusiones con gente que quisiera tener una temporada sin campeón, pero jugamos el 76 por ciento del torneo y eso no debería ser ignorado. Somos los primeros y deberíamos ser campeones".