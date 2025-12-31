Cristiano Ronaldo grita goles hasta casi el último día del año y con fortuna: ¡lo hizo de espaldas!

En su camino obsesivo hacia los 1000 goles, Cristiano Ronaldo cerró este año con uno de los más insólitos que haya celebrado: este martes, en el empate 2-2 que consiguió Al Nassr, su equipo, ante Al-Ettifaq, convirtió el segundo... ¡de espaldas!

El portugués logró su tanto número 957 a los 22 minutos del segundo tiempo, cuando el duelo por la fecha 12 de la Saudi Pro League estaba igualado 1-1. Su compatriota João Felix, que había anotado el primero, tomó un rebote en el área y buscó definir a colocar a la izquierda del arquero, pero la pelota en el trayecto se encontró con CR7, le dio atrás mientras giraba y terminó metiéndose del lado opuesto, con los rivales desairados.

La celebración combinó su salto tradicional con el estilo icónico del “Siuuu” (sí en español) cerca de un banderín del córner con risas cómplices por la forma en la que dio el desenlace de la jugada. Lo fortuito no impidió que festejara como si hubiera metido un golazo, aunque había terminado en el suelo al intentar una pirueta tras el centro y la pelota impactó en su espalda cuando se estaba poniendo de pie y buscaba no entorpecer en la definición.

That was Cristiano’s 13th league goal this season.pic.twitter.com/xk5nE0uRNy — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) December 30, 2025

Al Nassr conservó el liderazgo del torneo, con 31 puntos, pero no logró sostener la victoria. El neerlandés Georginio Wijnaldum había abierto el marcador para el local y consiguió la igualdad a 10 minutos del final. Lo que podía haber quedado como una remontada para extender a 11 los triunfos consecutivos del equipo quedó con sabor a poco.

A los 40 años, y tras haber señalado que el Mundial 2026 podría ser el torneo que marque el final de su carrera, Cristiano gritó su gol número 41 de 2025, en 46 partidos, y es uno de los goleadores del torneo árabe junto a João Felix, ambos con 13 tantos.

Cristiano Ronaldo, capitán de Al Nassr, marcó el segundo gol de su equipo ante Al-Ettifaq, por la primera división de Arabia Saudita AlNassr FC

La incógnita está en si podrá alcanzar ese objetivo de los 1000 goles en los próximos meses, con su participación en los torneos que afronta Al Nassr y los encuentros que tenga con la selección de su país. Está a 43 gritos de esa cifra icónica, asociada a los brasileños Pelé y Romario, pero que oficialmente no tiene registros que superen a los 957 que señaló el portugués en su carrera.

“Quiero alcanzar esa meta que todos conocen, y entonces podré parar. Es difícil seguir jugando, pero estoy motivado”, había advertido hace unos días el atacante, que el 5 de febrero próximo cumplirá 41 años. “Mi pasión es enorme y quiero seguir. No importa dónde juegue, ya sea en Medio Oriente o en Europa. Siempre me ha gustado jugar al fútbol y quiero seguir. Ya saben cuál es mi objetivo: quiero ganar trofeos y alcanzar esa cifra que todos conocen”, agregó.

En cambio, lo que no pudo lograr fue un hat-trick en 2025 y eso le representó ponerle fin a una secuencia de 15 años seguidos convirtiendo al menos uno. “Estamos en el camino correcto y sabemos lo que debemos hacer en 2026″, le quitó importancia cuando le hicieron notar ese dato, enfocándose en lo colectivo para la respuesta.

En Al Nassr, CR7 acumula 113 goles y está a siete del máximo anotador de la historia del club, Mohammed Al-Sahlawi, que a días de cumplir 39 años sigue jugando en el fútbol árabe, aunque en el Muaither Sports Club de la segunda división.

En su trayectoria, Ronaldo convirtió, además, 5 goles en Sporting Lisboa, 145 en Manchester United, 450 en Real Madrid, 101 en Juventus y 143 en la selección de Portugal.

Este viernes, 2 de enero, Al Nassr jugará su primer partido de 2026, otra vez como visitante, ante Al-Ahli Saudi, que se ubica cuarto en la clasificación.